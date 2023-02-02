Philips Avent ultra soft 安撫玩嘴
我們最柔軟的安撫奶嘴，照顧寶寶敏感肌膚
Philips Avent ultra soft 安撫玩嘴照顧寶寶敏感肌膚。我們超柔軟*的彈性奶嘴擋板貼合寶寶面頰的輪廓，有效減少肌膚紅印及刺激。 查看各種好處
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Philips Avent ultra soft 安撫玩嘴
我們最柔軟的安撫奶嘴，照顧寶寶敏感肌膚
有效減少肌膚紅印及刺激
- 超柔軟又具彈性
- 矯齒設計及不含雙酚 A
- 2 個
- 6-18 個月
超柔軟的彈性奶嘴擋板
寶寶的敏感肌膚需要加倍呵護。我們採用的奶嘴擋板技術讓安撫奶嘴自然貼合寶寶的面部輪廓，帶來舒適的承托效能。有效減少寶寶面頰肌膚的紅印及刺激。
98% 奶嘴接受程度*
我們走訪了多位父母，看他們的寶寶對我們矽膠質料的安撫奶嘴有什麼反應。高達 98% 的父母均表示寶寶願意使用 Philips Avent ultra soft 及 ultra air 安撫奶嘴。
圓滑奶嘴擋板
我們的圓滑奶嘴擋板能將寶寶面頰的壓力降至最低，額外呵護寶寶的肌膚。
奶嘴採用 100% 食品級矽膠製造
我們特意選用矽膠材料製造 ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴，全因此惰性物料極其安全，廣泛應用於醫療領域，不含有害化學物質、內分泌活性物質（例如雙酚 A）和致敏原。
專為自然口腔發育而設計
我們的對稱矯齒柔軟矽膠奶嘴專為自然口腔發育而設計。
讓寶寶感覺舒適自然
我們的矽膠質料安撫玩嘴專為貼近母乳餵哺感而設計。
3 分鐘完成消毒，簡單方便
ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴隨附的旅行收納盒可兼用作微波爐蒸氣消毒。只需加入一些水，再放入微波爐即可消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。
荷蘭設計和製造
我們的 ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴於荷蘭設計和製造。
技術規格
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原產地
- 國家/地區
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The Netherlands
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包含物件
- ultra soft 超柔軟安撫奶嘴
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2
件數
- 2016-2017 美國消費者調查顯示平均 98% 的用家都對用於 ultra air 及 ultra soft 系列安撫奶嘴的 Philips Avent 奶嘴質地表示滿意。
- *基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫玩嘴。
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