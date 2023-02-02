98% 奶嘴接受程度*

我們走訪了多位父母，看他們的寶寶對我們矽膠質料的安撫奶嘴有什麼反應。高達 98% 的父母均表示寶寶願意使用 Philips Avent ultra soft 及 ultra air 安撫奶嘴。