專為嬰兒而設的小巧輕盈奶嘴

Philips Avent 迷你安撫奶嘴可以安撫 2 個月大以下的初生嬰兒。小巧輕盈的奶嘴擋板舒適切合您新生兒的嘴型，而且不會觸碰到鼻。矯齒設計及可摺疊的奶嘴更可配合嬰兒的口腔發育。 查看各種好處