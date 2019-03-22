貼合設計

乳頭盾提供兩種尺寸以完美貼合您的乳房。細碼乳頭盾適合直徑 12 毫米起的乳頭，中碼則適合直徑長達 21 毫米的乳頭。如要找出您的尺寸，放鬆並將其中一個圓環放在您的乳頭上。順時針旋轉乳頭盾，讓您的乳頭進入內裡。然後拉開乳頭盾的底部以包圍乳暈。如果乳頭和矽膠之間有 2 毫米的空隙，便代表這是適合的尺寸。貼士：尺寸是按乳頭而非乳暈決定。如您不肯定，請向您的健康護理專業人士查詢。