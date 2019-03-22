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  • 幫助舒適地長時間餵哺母乳* 幫助舒適地長時間餵哺母乳* 幫助舒適地長時間餵哺母乳*

    Philips Avent 乳頭盾

    SCF153/03

    幫助舒適地長時間餵哺母乳*

    乳頭盾經過專門設計，幫助您在哺乳時可保護乳頭， 防止寶寶咬傷。蝴蝶形狀設計的超薄乳頭盾讓寶寶可以接觸乳頭並在您餵哺時保持吸吮。

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    Philips Avent 乳頭盾

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    • 精心設計，容許肌膚接觸
    • 保護受傷的乳頭
    • 中碼（21 毫米）
    • 2 件
    精心設計，令寶寶能接觸母親的肌膚

    精心設計，令寶寶能接觸母親的肌膚

    我們的超薄蝴蝶型乳頭盾專為寶寶接觸母親的肌膚而設。這個形狀讓寶寶的鼻子和下巴都能接觸乳房，寶寶便能同時聞到母親的味道及接觸母親的肌膚。只需將乳頭貼放在乳頭中間位置，便能確保您的寶寶能正確地銜住整個乳暈。享受與寶寶保持密切聯繫的同時保護您的乳頭。

    專為幫助難以銜住乳頭的寶寶而設

    專為幫助難以銜住乳頭的寶寶而設

    我們設計出乳頭盾以協助初期難以銜住乳頭的寶寶，以及幫助延長母乳餵哺*。對於乳頭扁平或內縮的婦女、以及吸吮技巧弱或口腔異常的嬰兒來說，乳頭貼可以提供乳頭形狀以供寶寶銜住，並在暫停哺乳時讓乳頭保持突出。

    專為敏感、痠痛或疼痛乳頭而設

    專為敏感、痠痛或疼痛乳頭而設

    乳頭盾能讓裂化或疼痛的乳頭舒適溫和地進行餵哺。它們有助在哺乳時減少摩擦和拉緊乳頭，讓您可以舒適地餵哺寶寶最優質的母乳。

    可按寶寶的飲奶步伐

    可按寶寶的飲奶步伐

    如果母親的母乳流量需要控制，或寶寶吸吮不足，乳頭盾便可提供支援。乳頭盾頂端的三個洞孔可以控制母乳的流量，以免過度餵食。假如母親出現過度餵哺情況，乳頭盾可配合寶寶飲奶的步伐。

    貼合設計

    貼合設計

    乳頭盾提供兩種尺寸以完美貼合您的乳房。細碼乳頭盾適合直徑 12 毫米起的乳頭，中碼則適合直徑長達 21 毫米的乳頭。如要找出您的尺寸，放鬆並將其中一個圓環放在您的乳頭上。順時針旋轉乳頭盾，讓您的乳頭進入內裡。然後拉開乳頭盾的底部以包圍乳暈。如果乳頭和矽膠之間有 2 毫米的空隙，便代表這是適合的尺寸。貼士：尺寸是按乳頭而非乳暈決定。如您不肯定，請向您的健康護理專業人士查詢。

    配備微波爐消毒便攜盒

    配備微波爐消毒便攜盒

    您需要在每次使用前清潔乳頭盾，這僅需不到 10 分鐘。將它們放入沸水中五分鐘，或者選擇使用微波爐消毒便攜盒。將兩個經過充洗的乳頭盾放入盒中並添加 25 毫升/0.9 安士淨水。然後將乳頭盾放入 750-1,000W 的微波爐中三分鐘。讓它們冷卻五分鐘。然後瀝乾水，就可以使用了。出門在外可使用方便的微波爐消毒便攜盒存放您的乳頭盾，並保持其潔淨。

    結合母乳餵哺和奶瓶餵哺

    Philips Avent 乳頭盾採用超薄柔軟矽膠材料製成，更接近我們的嬰兒餵哺解決方案，在結合母乳餵哺和奶瓶餵哺時，有助於實現無縫過渡。

    技術規格

    • 物料

      乳頭擋板
      不含雙酚 A*，矽膠

    • 包含物件

      乳頭擋板 21 毫米
      2  件數
      便攜消毒盒
      1  件數
    Badge-D2C

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    • 如乳頭扁平或內縮、敏感、裂化和疼痛，或寶寶難以吸吮乳頭
    • 絕不含 BPA，符合 2011 年 10 月制訂的歐盟條例
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