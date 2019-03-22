我們的超薄蝴蝶型乳頭盾專為寶寶接觸母親的肌膚而設。這個形狀讓寶寶的鼻子和下巴都能接觸乳房，寶寶便能同時聞到母親的味道及接觸母親的肌膚。只需將乳頭貼放在乳頭中間位置，便能確保您的寶寶能正確地銜住整個乳暈。享受與寶寶保持密切聯繫的同時保護您的乳頭。
我們設計出乳頭盾以協助初期難以銜住乳頭的寶寶，以及幫助延長母乳餵哺*。對於乳頭扁平或內縮的婦女、以及吸吮技巧弱或口腔異常的嬰兒來說，乳頭貼可以提供乳頭形狀以供寶寶銜住，並在暫停哺乳時讓乳頭保持突出。
乳頭盾能讓裂化或疼痛的乳頭舒適溫和地進行餵哺。它們有助在哺乳時減少摩擦和拉緊乳頭，讓您可以舒適地餵哺寶寶最優質的母乳。
如果母親的母乳流量需要控制，或寶寶吸吮不足，乳頭盾便可提供支援。乳頭盾頂端的三個洞孔可以控制母乳的流量，以免過度餵食。假如母親出現過度餵哺情況，乳頭盾可配合寶寶飲奶的步伐。
乳頭盾提供兩種尺寸以完美貼合您的乳房。細碼乳頭盾適合直徑 12 毫米起的乳頭，中碼則適合直徑長達 21 毫米的乳頭。如要找出您的尺寸，放鬆並將其中一個圓環放在您的乳頭上。順時針旋轉乳頭盾，讓您的乳頭進入內裡。然後拉開乳頭盾的底部以包圍乳暈。如果乳頭和矽膠之間有 2 毫米的空隙，便代表這是適合的尺寸。貼士：尺寸是按乳頭而非乳暈決定。如您不肯定，請向您的健康護理專業人士查詢。
您需要在每次使用前清潔乳頭盾，這僅需不到 10 分鐘。將它們放入沸水中五分鐘，或者選擇使用微波爐消毒便攜盒。將兩個經過充洗的乳頭盾放入盒中並添加 25 毫升/0.9 安士淨水。然後將乳頭盾放入 750-1,000W 的微波爐中三分鐘。讓它們冷卻五分鐘。然後瀝乾水，就可以使用了。出門在外可使用方便的微波爐消毒便攜盒存放您的乳頭盾，並保持其潔淨。
Philips Avent 乳頭盾採用超薄柔軟矽膠材料製成，更接近我們的嬰兒餵哺解決方案，在結合母乳餵哺和奶瓶餵哺時，有助於實現無縫過渡。
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