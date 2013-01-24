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Philips AVENT

雙邊吸乳套件

SCF162/00
AVENT
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  • 靈感來自自然 靈感來自自然 靈感來自自然
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    Philips AVENT 雙邊吸乳套件

    SCF162/00

    靈感來自自然

    個人使用的乳泵配件，配合Philips AVENT 雙邊電動乳泵使用。

    此產品已不再銷售。

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      自然地產生更多母乳

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      柔軟按摩墊能夠模仿嬰兒刺激出乳

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      專利按摩墊能夠內外伸縮，模仿嬰兒的吸吮動作，有助於刺激快速而自然的奶流量。

      短時間內吸出更多乳汁

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      同時雙邊吸乳證實比醫用吸乳器的效果更佳。Philips AVENT 雙邊電動吸乳器可有效節省時間。

      超舒適，超有效

      超舒適，超有效

      五個柔軟的花瓣式按摩器輕柔地向內外伸縮，交替按摩，帶來穩定的吸乳效果。這有助於刺激快速而自然的奶流量。

      柔和吸泵能夠模仿嬰兒的吸吮動作，讓奶流量穩定

      柔和吸泵能夠模仿嬰兒的吸吮動作，在較小的泵力下也能確保奶流量穩定。

      技術規格

      • 原產地

        英國

      • 包含物件

        儲存杯 (240 ml/8oz)
        5  件數
        蓋子
        5  件數
        個人吸乳配件
        2  件數

      • 成長階段

        階段
        0 - 6 個月

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