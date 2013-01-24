靈感來自自然
個人使用的乳泵配件，配合Philips AVENT 雙邊電動乳泵使用。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
靈感來自自然
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靈感來自自然
個人使用的乳泵配件，配合Philips AVENT 雙邊電動乳泵使用。
吸乳讓母乳能夠儲存起來，即使不在寶寶身旁也能餵哺
專利按摩墊能夠內外伸縮，模仿嬰兒的吸吮動作，有助於刺激快速而自然的奶流量。
同時雙邊吸乳證實比醫用吸乳器的效果更佳。Philips AVENT 雙邊電動吸乳器可有效節省時間。
五個柔軟的花瓣式按摩器輕柔地向內外伸縮，交替按摩，帶來穩定的吸乳效果。這有助於刺激快速而自然的奶流量。
柔和吸泵能夠模仿嬰兒的吸吮動作，在較小的泵力下也能確保奶流量穩定。