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    Philips Avent 經典安撫奶嘴

    SCF169/34

    每日為您的寶寶帶來舒適體驗

    Philips Avent 經典安撫奶嘴可於任何時間安撫您的寶寶。備有多種顏色可供選擇，矯齒設計及可摺疊的奶嘴更可配合嬰兒的口腔發育。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Avent 經典安撫奶嘴

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    每日為您的寶寶帶來舒適體驗

    亮麗多彩設計的奶嘴

    • 帶來基本的舒適感受
    • 6-18 個月
    • 矯齒設計及不含雙酚 A
    • 2 件裝
    專為自然口腔發育而設計

    專為自然口腔發育而設計

    可摺疊的矽膠奶嘴具備對稱外型，配合寶寶上腭、牙齒和牙床的發育。

    在英國的得獎工場製造

    在英國的得獎工場製造

    安撫奶嘴在英國的得獎工場製造，確保為寶寶帶來舒適感受。*

    設安全手柄，方便移除

    設安全手柄，方便移除

    您可利用安全手柄，隨時輕鬆為寶寶卸下安撫奶嘴。即使寶寶的小手亦可握住手柄！

    扣合式保護蓋保持安撫奶嘴清潔

    扣合式保護蓋保持安撫奶嘴清潔

    不使用安撫奶嘴時，只需扣上保護蓋，即可安全衛生地存放奶嘴。

    消毒簡單，加倍衛生

    消毒簡單，加倍衛生

    輕鬆保持寶寶奶嘴及安撫奶嘴清潔，只需放置於消毒器內或浸泡在沸水中即可。

    技術規格

    • 衛生

      可進行消毒
      適用於洗碗碟機
      容易清洗

    • 安全

      不含雙酚 A
      安全環狀手柄

    • 包含物件

      Classic pacifier
      2  件數

    Badge-D2C

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