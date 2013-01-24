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Philips AVENT

夜用奶嘴

SCF176/20
AVENT
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  • 可在黑暗環境下發光，不含 BPA 可在黑暗環境下發光，不含 BPA 可在黑暗環境下發光，不含 BPA
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    Philips AVENT 夜用奶嘴

    SCF176/20

    可在黑暗環境下發光，不含 BPA

    AVENT 能矯正牙齒、可折叠對稱奶嘴，顧及寶寶上腭、牙齒和牙齦的自然發育。所有 Philips AVENT 奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅、無味。顏色根據需要而改變。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$55.00
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    可在黑暗環境下發光，不含 BPA

    AVENT 能矯正牙齒、可折叠對稱奶嘴，顧及寶寶上腭、牙齒和牙齦的自然發育。所有 Philips AVENT 奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅、無味。顏色根據需要而改變。 查看各種好處

    可在黑暗環境下發光，不含 BPA

    AVENT 能矯正牙齒、可折叠對稱奶嘴，顧及寶寶上腭、牙齒和牙齦的自然發育。所有 Philips AVENT 奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅、無味。顏色根據需要而改變。 查看各種好處

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      奶嘴保護蓋

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      技術規格

      • 原產地

        英國

      • 包含物件

        矽膠奶嘴
        2  件數
        奶嘴保護蓋
        2  件數

      • 成長階段

        階段
        0 - 6 個月

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