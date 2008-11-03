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  • 可在黑暗環境下發光，不含 BPA 可在黑暗環境下發光，不含 BPA 可在黑暗環境下發光，不含 BPA

    Philips Avent 夜用奶嘴

    SCF176/20

    可在黑暗環境下發光，不含 BPA

    AVENT 能矯正牙齒、可折叠對稱奶嘴，顧及寶寶上腭、牙齒和牙齦的自然發育。所有 Philips AVENT 奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅、無味。顏色根據需要而改變。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$55.00

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    能矯正牙齒、可折叠對稱奶嘴

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    簡單易用的矽膠奶嘴

    簡單易用的矽膠奶嘴

    Philips Avent 矽膠奶嘴無味無臭，寶寶比較容易接受。矽膠順滑透明、容易清洗，不帶黏性。奶嘴持久堅固，長時間使用也不會變形或退色。

    奶嘴保護蓋

    奶嘴保護蓋

    保持奶嘴消毒衛生

    安全環狀手柄

    安全環狀手柄

    隨時輕鬆移除 Philips Avent 奶嘴

    技術規格

    • 原產地

      英國

    • 包含物件

      矽膠奶嘴
      2  件數
      奶嘴保護蓋
      2  件數

    • 成長階段

      階段
      0 - 6 個月

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