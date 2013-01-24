可在黑暗環境下發光，不含 BPA
AVENT 能矯正牙齒、可折叠對稱奶嘴，顧及寶寶上腭、牙齒和牙齦的自然發育。所有 Philips AVENT 奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅、無味。顏色根據需要而改變。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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