可在黑暗環境下發光，不含 BPA
AVENT 能矯正牙齒、可折叠對稱奶嘴，顧及寶寶上腭、牙齒和牙齦的自然發育。所有 Philips AVENT 奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅、無味。顏色根據需要而改變。 查看各種好處
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建議零售價: HK$55.00
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可在黑暗環境下發光，不含 BPA
奶嘴配有可在黑暗環境中發光的獨特手柄。
能矯正牙齒、可折叠對稱奶嘴
扁平、液滴外形對稱式 Philips Avent 奶嘴顧及寶寶上腭、牙齒和牙床的自然發育，即使奶嘴在寶寶嘴裡上下顛倒也不必擔心。
簡單易用的矽膠奶嘴
Philips Avent 矽膠奶嘴無味無臭，寶寶比較容易接受。矽膠順滑透明、容易清洗，不帶黏性。奶嘴持久堅固，長時間使用也不會變形或退色。
安全環狀手柄
隨時輕鬆移除 Philips Avent 奶嘴
技術規格
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原產地
- 英國
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是
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包含物件
- 矽膠奶嘴
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2
件數
- 奶嘴保護蓋
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2
件數
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成長階段
- 階段
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0 - 6 個月
- 請勿將奶嘴繫在兒童的頸上，否則可能因纏繞而造成危險。
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