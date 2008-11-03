可在黑暗環境下發光，不含 BPA

AVENT 能矯正牙齒、可折叠對稱奶嘴，顧及寶寶上腭、牙齒和牙齦的自然發育。所有 Philips AVENT 奶嘴均採用矽膠製造而成，且無嗅、無味。顏色根據需要而改變。