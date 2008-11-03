Philips Avent 夜用安撫奶嘴
含著奶嘴，自然入睡
Philips Avent 經典夜用安撫奶嘴安撫嬰兒入睡：設夜光手柄，即使掉下也能輕易尋回。寶寶入睡時，矯齒設計及可摺疊的奶嘴更可配合嬰兒的自然口腔發育。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$55.00
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含著奶嘴，自然入睡
手柄在黑暗環境中會發出獨特光芒
- 設夜光手柄
- 6-18 個月
- 矯齒設計及不含雙酚 A
- 2 件裝
設夜光手柄，方便在黑暗環境中使用
我們了解讓寶寶安心睡眠非常重要。我們的安撫奶嘴設獨特夜光手柄，無需開燈也可以在黑暗環境中找到安撫奶嘴。*
專為自然口腔發育而設計
可摺疊的矽膠奶嘴具備對稱外型，配合寶寶上腭、牙齒和牙床的發育。
在英國的得獎工場製造
安撫奶嘴在英國的得獎工場製造，確保為寶寶帶來舒適感受。*
設安全手柄，方便移除
您可利用安全手柄，隨時輕鬆為寶寶卸下安撫奶嘴。即使寶寶的小手亦可握住手柄！
扣合式保護蓋保持安撫奶嘴清潔
不使用安撫奶嘴時，只需扣上保護蓋，即可安全衛生地存放奶嘴。
消毒簡單，加倍衛生
輕鬆保持寶寶奶嘴及安撫奶嘴清潔，只需放置於消毒器內或浸泡在沸水中即可。
技術規格
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衛生
- 可進行消毒
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是
- 適用於洗碗碟機
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是
- 容易清洗
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是
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安全
- 不含雙酚 A
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是
- 安全環狀手柄
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是
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包含物件
- 夜用經典安撫奶嘴
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2
件數
- 請在使用前將夜光手柄置於光源下。
- 全球第一安撫奶嘴品牌
- 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫奶嘴
- 我們的產品系列在每個成長階段都悉心照料媽媽及寶寶
- 2014 年度最佳生產商
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