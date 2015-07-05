搜尋字眼

ZH
EN
  • 促進自然哺乳及與寶寶保持密切聯繫 促進自然哺乳及與寶寶保持密切聯繫 促進自然哺乳及與寶寶保持密切聯繫
  • Play Pause

    Philips Avent 安撫造型奶嘴

    SCF194/00

    促進自然哺乳及與寶寶保持密切聯繫

    Philips Avent 安撫造型奶嘴採用獨特的一體式設計，可以手指為寶寶帶來舒適感，讓您們的關係更密切。安撫造型奶嘴採用醫療級矽膠製作，容易清洗。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Avent 安撫造型奶嘴

    類似產品

    See all 玩嘴

    促進自然哺乳及與寶寶保持密切聯繫

    醫療級彈性矽膠

    • 矽膠一體式設計
    • 0-3 個月
    • 矯齒設計及不含雙酚 A
    • 2 件裝
    產品受美國醫院採用

    產品受美國醫院採用

    我們的奶嘴受美國醫院採用*，深受醫護人員信賴，可安撫初生嬰兒。

    獨特設計，協助與寶寶保持密切聯繫

    獨特設計，協助與寶寶保持密切聯繫

    安撫造型奶嘴與我們其他奶嘴略有不同，其獨特造型讓您可將手指放在奶嘴內，協助寶寶吸吮，保持密切聯繫。

    專為自然口腔發育而設計

    專為自然口腔發育而設計

    可摺疊的矽膠奶嘴具備對稱外型，配合寶寶上腭、牙齒和牙床的發育。

    採用耐用的醫療級矽膠製造，不含雙酚 A

    採用耐用的醫療級矽膠製造，不含雙酚 A

    安撫奶嘴採用耐用且具彈性的醫療級矽膠製造，不含雙酚 A。

    消毒簡單，加倍衛生

    消毒簡單，加倍衛生

    輕鬆保持寶寶奶嘴及安撫奶嘴清潔，只需放置於消毒器內或浸泡在沸水中即可。

    技術規格

    • 衛生

      可進行消毒
      容易清洗

    • 安全

      不含雙酚 A

    • 包含物件

      安撫造型奶嘴
      2  件數

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 此安撫奶嘴與美國型號擁有相同形狀的奶嘴，並採用相同物料製造，但奶嘴擋板形狀有所不同。
    • 全球第一安撫奶嘴品牌
    • 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫奶嘴
    • 我們的產品系列在每個成長階段都悉心照料媽媽及寶寶

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。