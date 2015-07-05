Philips Avent 安撫造型奶嘴
促進自然哺乳及與寶寶保持密切聯繫
Philips Avent 安撫造型奶嘴採用獨特的一體式設計，可以手指為寶寶帶來舒適感，讓您們的關係更密切。安撫造型奶嘴採用醫療級矽膠製作，容易清洗。 查看各種好處
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促進自然哺乳及與寶寶保持密切聯繫
醫療級彈性矽膠
- 矽膠一體式設計
- 0-3 個月
- 矯齒設計及不含雙酚 A
- 2 件裝
產品受美國醫院採用
我們的奶嘴受美國醫院採用*，深受醫護人員信賴，可安撫初生嬰兒。
獨特設計，協助與寶寶保持密切聯繫
安撫造型奶嘴與我們其他奶嘴略有不同，其獨特造型讓您可將手指放在奶嘴內，協助寶寶吸吮，保持密切聯繫。
專為自然口腔發育而設計
可摺疊的矽膠奶嘴具備對稱外型，配合寶寶上腭、牙齒和牙床的發育。
採用耐用的醫療級矽膠製造，不含雙酚 A
安撫奶嘴採用耐用且具彈性的醫療級矽膠製造，不含雙酚 A。
消毒簡單，加倍衛生
輕鬆保持寶寶奶嘴及安撫奶嘴清潔，只需放置於消毒器內或浸泡在沸水中即可。
技術規格
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衛生
- 可進行消毒
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是
- 容易清洗
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是
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安全
- 不含雙酚 A
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是
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包含物件
- 安撫造型奶嘴
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2
件數
- 此安撫奶嘴與美國型號擁有相同形狀的奶嘴，並採用相同物料製造，但奶嘴擋板形狀有所不同。
- 全球第一安撫奶嘴品牌
- 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫奶嘴
- 我們的產品系列在每個成長階段都悉心照料媽媽及寶寶
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