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  • 最柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚 最柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚 最柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚

    Philips Avent ultra soft 超柔軟安撫玩嘴

    SCF222/02

    最柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚

    Philips Avent ultra soft 超柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚。超柔軟的彈性保護套貼合寶寶面頰的輪廓，減少留低印痕和刺激，令寶寶更感舒適。

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    Philips Avent ultra soft 超柔軟安撫玩嘴

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    最柔軟安撫玩嘴，照顧寶寶敏感肌膚

    彈性玩嘴擋板舒適貼合

    • 超柔軟又具彈性
    • 0-6 個月
    • 矯齒設計及不含雙酚 A
    • 2 件裝
    超柔軟的彈性玩嘴擋板能減少寶寶肌膚紅印及刺激

    超柔軟的彈性玩嘴擋板能減少寶寶肌膚紅印及刺激

    寶寶的敏感肌膚需要加倍呵護。我們採用的檔板技術讓安撫玩嘴自然貼合寶寶的面部弧線，帶來舒適的承托效能。有效減少寶寶肌膚的紅印及刺激。

    圓滑玩嘴擋板讓寶寶每日倍感舒適

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    圓滑玩嘴擋板能將吮吸壓力降至最低，呵護寶寶面頰肌膚，同時帶來舒適安撫感受。

    備受全球寶寶喜愛*

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    我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫玩嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent Ultra Soft 及 Ultra Air 安撫玩嘴。

    超柔軟安撫玩嘴，令寶寶吸吮舒適稱心

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    超柔軟矽膠玩嘴有安撫作用，能令寶寶感覺舒適。

    專為自然口腔發育而設計

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    可摺疊的矯齒對稱設計矽膠玩嘴，配合寶寶上腭、牙齒和牙床的發育。

    一個輕便玩嘴盒即可進行消毒及存放

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    ultra soft 玩嘴盒可兼用作微波爐進行消毒程序，只需加入一些水，再放入微波爐即可進行消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。

    技術規格

    • 包含物件

      ultra soft 超柔軟安撫奶嘴
      2  件數
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    • 由專業醫護人員和媽媽們研發設計
    • 2016-2017 美國消費者調查顯示平均 98% 的用家都對用於 ultra air 及 ultra soft 系列安撫玩嘴的 Philips Avent 玩嘴質地表示滿意。
    • 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫玩嘴
    • 全球第一安撫玩嘴品牌
    • 我們的產品系列在每個成長階段都悉心照料媽媽及寶寶
    • 根據美國 2017 年 2 月的一項獨立調查顯示，在接受調查的母親當中，85％ 察覺到這款安撫奶嘴比其他領先品牌的八款型號更加柔軟。

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