Philips Avent ultra soft 安撫奶嘴
最柔軟安撫奶嘴，照顧寶寶敏感肌膚
Philips Avent ultra soft 安撫奶嘴，照顧寶寶敏感肌膚。超柔軟的彈性保護套貼合寶寶面頰的輪廓，減少留低印痕和刺激，令寶寶更感舒適。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips Avent ultra soft 安撫奶嘴
最柔軟安撫奶嘴，照顧寶寶敏感肌膚
彈性奶嘴擋板舒適貼合
- 超柔軟又具彈性
- 6-18 個月
- 矯齒設計及不含雙酚 A
- 2 件裝
超柔軟的彈性玩嘴擋板能減少寶寶肌膚紅印及刺激
寶寶的敏感肌膚需要加倍呵護。我們採用的檔板技術讓安撫玩嘴自然貼合寶寶的面部弧線，帶來舒適的承托效能。有效減少寶寶肌膚的紅印及刺激。
圓滑玩嘴擋板讓寶寶每日倍感舒適
圓滑玩嘴擋板能將吮吸壓力降至最低，呵護寶寶面頰肌膚，同時帶來舒適安撫感受。
廣受全球寶寶喜愛*
我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫奶嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent Ultra Soft 及 Ultra Air 安撫奶嘴。
絲般質感的矽膠奶嘴，令吸吮變得更舒適
安撫奶嘴的絲般質感的矽膠奶嘴有安撫作用，能令寶寶感覺舒適。
順應上腭、牙齒和牙床的自然形狀
對稱的奶嘴設計順應上腭、牙齒和牙床的自然形狀，照顧寶寶的口腔發展。
一個輕便玩嘴盒即可進行消毒及存放
ultra soft 玩嘴盒可兼用作微波爐進行消毒程序，只需加入一些水，再放入微波爐即可進行消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。
技術規格
-
包含物件
- ultra soft 超柔軟安撫奶嘴
-
2
件數
- 由專業醫護人員和媽媽們研發設計
- 2016-2017 美國消費者調查顯示平均 98% 的用家都對用於 ultra air 及 ultra soft 系列安撫奶嘴的 Philips Avent 奶嘴質地表示滿意。
- 基於衛生理由，請使用後 4 星期更換安撫奶嘴
- 全球第一安撫奶嘴品牌
- 我們的產品系列在每個成長階段都悉心照料媽媽及寶寶
- 根據美國 2017 年 2 月的一項獨立調查顯示，在接受調查的母親當中，85％ 察覺到這款安撫奶嘴比其他領先品牌的八款型號更加柔軟。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。