Philips - 點擊這裡導覽至首頁
主頁
$

搜尋字眼

ZH
EN
1

Philips Avent

手動吸乳器備有 3 個母乳儲存杯

SCF330/13
Avent
1 獎項
Avent
  • 更加舒適，吸乳更多，便於攜帶* 更加舒適，吸乳更多，便於攜帶* 更加舒適，吸乳更多，便於攜帶*
    -{discount-value}

    Philips Avent 手動吸乳器備有 3 個母乳儲存杯

    SCF330/13
    1 獎項

    更加舒適，吸乳更多，便於攜帶*

    您可以舒適地安座，無需向前傾，按摩軟墊會輕輕刺激您的母乳流動。Avent 手動吸乳器配件少，容易組裝、使用和清潔。而且輕便小巧，方便攜帶。 查看各種好處

    建議零售價: HK$480.00

    Philips Avent 手動吸乳器備有 3 個母乳儲存杯

    更加舒適，吸乳更多，便於攜帶*

    您可以舒適地安座，無需向前傾，按摩軟墊會輕輕刺激您的母乳流動。Avent 手動吸乳器配件少，容易組裝、使用和清潔。而且輕便小巧，方便攜帶。 查看各種好處

    更加舒適，吸乳更多，便於攜帶*

    您可以舒適地安座，無需向前傾，按摩軟墊會輕輕刺激您的母乳流動。Avent 手動吸乳器配件少，容易組裝、使用和清潔。而且輕便小巧，方便攜帶。 查看各種好處

    建議零售價: HK$480.00

    Philips Avent 手動吸乳器備有 3 個母乳儲存杯

    更加舒適，吸乳更多，便於攜帶*

    您可以舒適地安座，無需向前傾，按摩軟墊會輕輕刺激您的母乳流動。Avent 手動吸乳器配件少，容易組裝、使用和清潔。而且輕便小巧，方便攜帶。 查看各種好處

    類似產品

    See all breast-pumps

      更加舒適，吸乳更多，便於攜帶*

      配備按摩墊的手動吸乳器

      • 方便隨時隨地使用
      • 配備按摩軟墊的吸乳器
      • 備有 3 個母乳儲存杯
      • 超柔軟、新生兒奶嘴
      設計獨一無二，令吸乳位置更舒適

      設計獨一無二，令吸乳位置更舒適

      吸乳器採用獨一無二的設計，即使直坐，母乳也能直接由乳房流入奶瓶。這表示，吸乳時您可更舒適地安坐：無需向前傾，確保所有母乳流入奶瓶。吸乳時舒適安坐、感覺放鬆，自然有助母乳更容易流動。

      按摩軟墊帶來溫暖感覺

      按摩軟墊帶來溫暖感覺

      按摩軟墊的細緻柔軟質地煥然一新，帶來溫暖感覺，有助出乳。而在吸乳期間更能模彷嬰兒輕柔的吸吮動作，可刺激奶流量。

      備有 3 個多功能母乳儲存杯

      備有 3 個多功能母乳儲存杯

      用 1 個儲存杯便可完成吸乳、儲存及餵哺，適合存放於冰箱或冷藏箱中

      輕巧設計

      輕巧設計

      吸乳器採用小型設計，方便定位。將母乳擠出來的時候，人體工學設計的外形把手讓您舒適握緊、完全掌控。小型輕巧，代表方便存放和攜帶，外出時吸乳也更體貼。

      直觀配件。在視覺上裝配部件簡單清晰

      直觀配件。在視覺上裝配部件簡單清晰

      在視覺上裝配直觀配件簡單清晰。

      兼容其他 Philips Avent 餵哺產品

      兼容其他 Philips Avent 餵哺產品

      此款吸乳器可結合其他 Philips Avent 系列的餵哺產品使用，包括 Classic 奶瓶及母乳儲存容器。Philips Avent 亦提供乳房護理配件系列，有助延長母乳餵哺，令您更感舒適。

      分離式配件的數目少，有助快速清潔

      分離式配件的數目少，有助快速清潔。所有配件均可用洗碗機清洗。

      手動操作簡單輕易

      如果您要間中擠出乳汁並重視輕巧設計，手動吸乳器是理想之選。單手即可輕鬆操作。

      技術規格

      • 物料

        吸乳器
        不含雙酚 A*（只限食物接觸部分）
        奶嘴
        • 不含雙酚 A*
        • 矽膠
        乳汁存放杯
        • 不含雙酚 A*
        • 聚丙烯

      • 包含物件

        吸乳器機身連把手
        1  件數
        標準尺寸的軟墊
        1  件數
        母乳儲存杯
        3  件數
        牛奶儲存杯轉接器
        1  件數
        超柔軟、新生兒奶嘴
        1  件數
        乳墊包裝樣本
        1 套（2 件）

      • 設計

        吸乳器設計
        設計輕巧
        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 寬瓶頸

      • 方便易用

        使用吸乳器
        • 直觀配件
        • 快速清洗
        • 全面兼容系列

      • 成長階段

        階段
        0 - 6 個月

      • 功能

        無需向前傾
        以舒適的姿勢安坐
        按摩軟墊
        輕柔刺激
        備有母乳儲存杯
        輕鬆完成吸乳、儲存及餵哺

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      尋找備用零件或配件

      前往零件及配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價

        建議產品

          最近查閱過的產品

            獎項

            • 不含雙酚 A 吸乳器︰只適用於奶瓶及其他與母乳直接接觸的部份，符合 2011 年 10 月歐盟規定。

            訂閱電子通訊

            Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

            感謝您訂閱電子通訊！

            抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

            成為
            My Philips 會員

            獲取產品保養期限

            獲取推廣及特惠價

            輕鬆取得產品支援

            立即登記