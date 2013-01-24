如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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吸乳器採用獨一無二的設計，即使直坐，母乳也能直接由乳房流入奶瓶。這表示，吸乳時您可更舒適地安坐：無需向前傾，確保所有母乳流入奶瓶。吸乳時舒適安坐、感覺放鬆，自然有助母乳更容易流動。
按摩軟墊的細緻柔軟質地煥然一新，帶來溫暖感覺，有助出乳。而在吸乳期間更能模彷嬰兒輕柔的吸吮動作，可刺激奶流量。
用 1 個儲存杯便可完成吸乳、儲存及餵哺，適合存放於冰箱或冷藏箱中
吸乳器採用小型設計，方便定位。將母乳擠出來的時候，人體工學設計的外形把手讓您舒適握緊、完全掌控。小型輕巧，代表方便存放和攜帶，外出時吸乳也更體貼。
在視覺上裝配直觀配件簡單清晰。
此款吸乳器可結合其他 Philips Avent 系列的餵哺產品使用，包括 Classic 奶瓶及母乳儲存容器。Philips Avent 亦提供乳房護理配件系列，有助延長母乳餵哺，令您更感舒適。
分離式配件的數目少，有助快速清潔。所有配件均可用洗碗機清洗。
如果您要間中擠出乳汁並重視輕巧設計，手動吸乳器是理想之選。單手即可輕鬆操作。
物料
包含物件
設計
方便易用
成長階段
功能
SCF603/25
SCF258/02
SCF254/61