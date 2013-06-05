搜尋字眼

ZH
EN
  • 更舒適，自然擠出更多母乳 更舒適，自然擠出更多母乳 更舒適，自然擠出更多母乳

    Philips Avent 舒適單邊電動吸乳器

    SCF332/01

    更舒適，自然擠出更多母乳

    當感覺舒適及放鬆，您的母乳更容易流動。所以我們創建了最舒適的吸乳器：您可以舒適地安座，無需向前傾，軟按摩墊會輕輕刺激您的母乳流動。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,480.00

    Philips Avent 舒適單邊電動吸乳器

    類似產品

    See all 吸乳器

    更舒適，自然擠出更多母乳

    配備按摩墊的吸乳器

    • 自然
    • 包括 4 安士奶瓶
    設計獨一無二，令吸乳位置更舒適

    設計獨一無二，令吸乳位置更舒適

    吸乳器採用獨一無二的設計，即使直坐，母乳也能直接由乳房流入奶瓶。這表示，吸乳時您可更舒適地安坐：無需向前傾，確保所有母乳流入奶瓶。吸乳時舒適安坐、感覺放鬆，自然有助母乳更容易流動。

    備有輕輕刺激模式和 3 種吸乳設定

    備有輕輕刺激模式和 3 種吸乳設定

    開啟時，吸乳器自動以輕輕刺激模式控制奶流量，然後從 3 種吸乳設定中選擇對您而言最舒適的奶流量。

    按摩軟墊帶來溫暖感覺

    按摩軟墊帶來溫暖感覺

    按摩軟墊的細緻柔軟質地煥然一新，帶來溫暖感覺，有助出乳。而在吸乳期間更能模彷嬰兒輕柔的吸吮動作，可刺激奶流量。

    輕巧設計

    輕巧設計

    吸乳器採用小型設計，方便握緊並放在乳房上。基本裝置小型輕巧，吸乳時可輕鬆放在容易觸及的地方，讓您全面掌控。為了方便攜帶和存放，吸管簡潔地纏繞著基本裝置，插入電池即可方便外出使用。

    直觀配件。在視覺上裝配部件簡單清晰

    直觀配件。在視覺上裝配部件簡單清晰

    在視覺上裝配直觀配件簡單清晰。

    兼容其他 Philips Avent 餵哺產品

    兼容其他 Philips Avent 餵哺產品

    此款吸乳器可結合其他 Philips Avent 系列的餵哺產品使用，包括 Classic 奶瓶及母乳儲存容器。Philips Avent 亦提供乳房護理配件系列，有助延長母乳餵哺，令您更感舒適。

    分離式部件的數目少，有助快速清潔

    分離式部件的數目少，有助快速清潔。您的母乳絕不會接觸到軟管和基本裝置。除了電子部件，所有部件均可用洗碗機清洗。

    一按簡易操作

    單邊電動吸乳器只需一按即可使用，最適合經常吸乳且重視輕鬆吸乳的媽媽們。

    技術規格

    • 吸乳器

      物料
      不含雙酚 A*

    • 設計

      奶瓶設計
      • 人體工學外形
      • 寬瓶頸
      吸乳器設計
      設計輕巧

    • 原產地

      英國

    • 物料

      吸乳器
      • 聚丙烯
      • 不含雙酚 A*
      奶瓶餵哺
      • 聚丙烯
      • 不含雙酚 A*
      奶嘴
      • 矽膠
      • 不含雙酚 A*

    • 包含物件

      超柔軟、新生兒奶嘴
      1  件數
      乳墊包裝樣本
      2（2 個日用乳墊和 2 個夜用乳墊）  件數
      密封碟方便儲存母乳
      1  件數
      Natural 奶瓶 4 安士
      1  件數
      吸乳器機身
      1  件數
      標準尺寸的軟墊
      1  件數
      基本裝置包括軟管
      1  件數
      備用薄膜
      1  件數

    • 方便易用

      使用吸乳器
      • 直觀配件
      • 快速清洗
      • 全面兼容系列

    • 功能

      無需向前傾
      以舒適的姿勢安坐
      按摩軟墊
      輕柔刺激
      設定
      • 3 種吸乳設定
      • 1 種刺激模式

    • 成長階段

      階段
      0 - 6 個月

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。
    Clippin

    尋找備用零件或配件

    前往零件及配件

    配件

    * 建議零售價

    建議產品

    最近查閱過的產品

    獎項

    • 絕不含 BPA，符合 2011 年 10 月制訂的歐盟條例

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。