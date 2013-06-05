吸乳器採用獨一無二的設計，即使直坐，母乳也能直接由乳房流入奶瓶。這表示，吸乳時您可更舒適地安坐：無需向前傾，確保所有母乳流入奶瓶。吸乳時舒適安坐、感覺放鬆，自然有助母乳更容易流動。
開啟時，吸乳器自動以輕輕刺激模式控制奶流量，然後從 3 種吸乳設定中選擇對您而言最舒適的奶流量。
按摩軟墊的細緻柔軟質地煥然一新，帶來溫暖感覺，有助出乳。而在吸乳期間更能模彷嬰兒輕柔的吸吮動作，可刺激奶流量。
吸乳器採用小型設計，方便握緊並放在乳房上。基本裝置小型輕巧，吸乳時可輕鬆放在容易觸及的地方，讓您全面掌控。為了方便攜帶和存放，吸管簡潔地纏繞著基本裝置，插入電池即可方便外出使用。
在視覺上裝配直觀配件簡單清晰。
此款吸乳器可結合其他 Philips Avent 系列的餵哺產品使用，包括 Classic 奶瓶及母乳儲存容器。Philips Avent 亦提供乳房護理配件系列，有助延長母乳餵哺，令您更感舒適。
分離式部件的數目少，有助快速清潔。您的母乳絕不會接觸到軟管和基本裝置。除了電子部件，所有部件均可用洗碗機清洗。
單邊電動吸乳器只需一按即可使用，最適合經常吸乳且重視輕鬆吸乳的媽媽們。
吸乳器
設計
原產地
物料
包含物件
方便易用
功能
成長階段
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