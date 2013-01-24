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Philips Avent

舒適雙邊電動吸乳器

SCF334/02
Avent
2 獎項
Avent
  • 更舒適，自然擠出更多母乳 更舒適，自然擠出更多母乳 更舒適，自然擠出更多母乳
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    Philips Avent 舒適雙邊電動吸乳器

    SCF334/02
    2 獎項

    更舒適，自然擠出更多母乳

    當感覺舒適及放鬆，您的母乳更容易流動。所以我們創建了最舒適的吸乳器：您可以舒適地安座，無需向前傾，軟按摩墊會輕輕刺激您的母乳流動。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,880.00
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    更舒適，自然擠出更多母乳

    當感覺舒適及放鬆，您的母乳更容易流動。所以我們創建了最舒適的吸乳器：您可以舒適地安座，無需向前傾，軟按摩墊會輕輕刺激您的母乳流動。 查看各種好處

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      更舒適，自然擠出更多母乳

      配備按摩墊的吸乳器

      • 自然
      • 包括兩個 4 安士奶瓶
      設計獨一無二，令吸乳位置更舒適

      設計獨一無二，令吸乳位置更舒適

      吸乳器採用獨一無二的設計，即使直坐，母乳也能直接由乳房流入奶瓶。這表示，吸乳時您可更舒適地安坐：無需向前傾，確保所有母乳流入奶瓶。吸乳時舒適安坐、感覺放鬆，自然有助母乳更容易流動。

      備有輕輕刺激模式和 3 種吸乳設定

      備有輕輕刺激模式和 3 種吸乳設定

      開啟時，吸乳器自動以輕輕刺激模式控制奶流量，然後從 3 種吸乳設定中選擇對您而言最舒適的奶流量。

      按摩軟墊帶來溫暖感覺

      按摩軟墊帶來溫暖感覺

      按摩軟墊的細緻柔軟質地煥然一新，帶來溫暖感覺，有助出乳。而在吸乳期間更能模彷嬰兒輕柔的吸吮動作，可刺激奶流量。

      直觀配件。在視覺上裝配部件簡單清晰

      直觀配件。在視覺上裝配部件簡單清晰

      在視覺上裝配直觀配件簡單清晰。

      設計小型輕巧，隨附便利的旅行袋

      設計小型輕巧，隨附便利的旅行袋

      吸乳器採用小型設計，方便握緊並放在乳房上。基本裝置小型輕巧，吸乳時可輕鬆放在容易觸及的地方，讓您全面掌控。為了方便攜帶和存放，吸管簡潔地纏繞著基本裝置，吸乳器附送便利的旅行袋。

      分離式部件的數目少，有助快速清潔

      分離式部件的數目少，有助快速清潔。您的母乳絕不會接觸到軟管和基本裝置。除了電子部件，所有部件均可用洗碗機清洗。

      一按簡易操作

      雙邊電動吸乳器最適合時常吸乳的媽媽們。同時舒適地雙邊吸乳大大節省時間。

      為媽媽們而設的理想省時工具

      同時雙邊吸乳證實更有效率，甚至促進產生母乳。**

      技術規格

      • 原產地

        英國
        階段
        0 - 6 個月

      • 設計

        吸乳器設計
        設計輕巧
        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 寬瓶頸
        奶瓶餵哺
        • 聚丙烯
        • 不含雙酚 A*
        吸乳器
        • 聚丙烯
        • 不含雙酚 A*
        超柔軟、新生兒奶嘴
        2  件數
        奶嘴
        • 矽膠
        • 不含雙酚 A*
        密封碟方便儲存母乳
        2  件數
        旅行袋
        1  件數

      • 包含物件

        乳墊包裝樣本
        2（2 個日用乳墊和 2 個夜用乳墊）  件數
        Natural 奶瓶 4 安士
        2  件數
        吸乳器機身
        2  件數
        標準尺寸的軟墊
        2  件數
        基本裝置包括軟管
        1  件數
        備用薄膜
        2  件數
        旅行護蓋
        2  件數

      • 方便易用

        使用吸乳器
        • 直觀配件
        • 快速清洗
        • 全面兼容系列
        物料
        不含雙酚 A*

      • 功能

        無需向前傾
        以舒適的姿勢安坐
        按摩軟墊
        輕柔刺激
        設定
        • 3 種吸乳設定
        • 1 種刺激模式
        短時間內吸出更多乳汁
        理想的省時工具

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            獎項

            • 絕不含 BPA，符合 2011 年 10 月制訂的歐盟條例
            • *比較早產後吸乳方法的隨機控制測試 (Jones et al ADC 2001;85:F91)。

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