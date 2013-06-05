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    Philips Avent 舒適雙邊電動吸乳器

    SCF334/02

    更舒適，自然擠出更多母乳

    當感覺舒適及放鬆，您的母乳更容易流動。所以我們創建了最舒適的吸乳器：您可以舒適地安座，無需向前傾，軟按摩墊會輕輕刺激您的母乳流動。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,880.00

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    設計獨一無二，令吸乳位置更舒適

    設計獨一無二，令吸乳位置更舒適

    吸乳器採用獨一無二的設計，即使直坐，母乳也能直接由乳房流入奶瓶。這表示，吸乳時您可更舒適地安坐：無需向前傾，確保所有母乳流入奶瓶。吸乳時舒適安坐、感覺放鬆，自然有助母乳更容易流動。

    備有輕輕刺激模式和 3 種吸乳設定

    備有輕輕刺激模式和 3 種吸乳設定

    開啟時，吸乳器自動以輕輕刺激模式控制奶流量，然後從 3 種吸乳設定中選擇對您而言最舒適的奶流量。

    按摩軟墊帶來溫暖感覺

    按摩軟墊帶來溫暖感覺

    按摩軟墊的細緻柔軟質地煥然一新，帶來溫暖感覺，有助出乳。而在吸乳期間更能模彷嬰兒輕柔的吸吮動作，可刺激奶流量。

    直觀配件。在視覺上裝配部件簡單清晰

    直觀配件。在視覺上裝配部件簡單清晰

    在視覺上裝配直觀配件簡單清晰。

    設計小型輕巧，隨附便利的旅行袋

    設計小型輕巧，隨附便利的旅行袋

    吸乳器採用小型設計，方便握緊並放在乳房上。基本裝置小型輕巧，吸乳時可輕鬆放在容易觸及的地方，讓您全面掌控。為了方便攜帶和存放，吸管簡潔地纏繞著基本裝置，吸乳器附送便利的旅行袋。

    分離式部件的數目少，有助快速清潔

    分離式部件的數目少，有助快速清潔。您的母乳絕不會接觸到軟管和基本裝置。除了電子部件，所有部件均可用洗碗機清洗。

    一按簡易操作

    雙邊電動吸乳器最適合時常吸乳的媽媽們。同時舒適地雙邊吸乳大大節省時間。

    為媽媽們而設的理想省時工具

    同時雙邊吸乳證實更有效率，甚至促進產生母乳。**

    技術規格

    • 吸乳器

      物料
      不含雙酚 A*

    • 設計

      吸乳器設計
      設計輕巧
      奶瓶設計
      • 人體工學外形
      • 寬瓶頸

    • 原產地

      英國

    • 物料

      吸乳器
      • 聚丙烯
      • 不含雙酚 A*
      奶瓶餵哺
      • 聚丙烯
      • 不含雙酚 A*
      奶嘴
      • 矽膠
      • 不含雙酚 A*

    • 包含物件

      超柔軟、新生兒奶嘴
      2  件數
      乳墊包裝樣本
      2（2 個日用乳墊和 2 個夜用乳墊）  件數
      密封碟方便儲存母乳
      2  件數
      Natural 奶瓶 4 安士
      2  件數
      吸乳器機身
      2  件數
      標準尺寸的軟墊
      2  件數
      基本裝置包括軟管
      1  件數
      旅行袋
      1  件數
      備用薄膜
      2  件數
      旅行護蓋
      2  件數

    • 方便易用

      使用吸乳器
      • 直觀配件
      • 快速清洗
      • 全面兼容系列

    • 功能

      無需向前傾
      以舒適的姿勢安坐
      按摩軟墊
      輕柔刺激
      設定
      • 3 種吸乳設定
      • 1 種刺激模式
      短時間內吸出更多乳汁
      理想的省時工具

    • 成長階段

      階段
      0 - 6 個月

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    獎項

    • 絕不含 BPA，符合 2011 年 10 月制訂的歐盟條例
    • *比較早產後吸乳方法的隨機控制測試 (Jones et al ADC 2001;85:F91)。

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