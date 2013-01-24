設計小型輕巧，隨附便利的旅行袋

吸乳器採用小型設計，方便握緊並放在乳房上。基本裝置小型輕巧，吸乳時可輕鬆放在容易觸及的地方，讓您全面掌控。為了方便攜帶和存放，吸管簡潔地纏繞著基本裝置，吸乳器附送便利的旅行袋。