Philips Avent ultra air 安撫奶嘴
輕巧透氣安撫奶嘴
使用令肌膚舒爽的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧奶嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$68.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips Avent ultra air 安撫奶嘴
輕巧透氣安撫奶嘴
特大氣孔有助寶寶皮膚呼吸
- 讓寶寶的肌膚保持舒爽
- 6-18 個月
- 矯齒設計及不含雙酚 A
- 2 件裝
4 個特大氣孔
Ultra Air 為盡量加強空氣流動而設，令寶寶的敏感皮膚保持透氣舒適。
吸吮時皮膚保持乾爽
這款安撫奶嘴的透氣設計可讓空氣在最大程度下流通，安撫寶寶的同時保持肌膚乾爽。
圓邊設計令吸吮時更舒適
超輕巧奶嘴擋板非常輕盈，配合圓邊設計，為寶寶帶來舒適。
98% 的嬰兒都接受使用 ultra air 安撫奶嘴*
其實寶寶清楚知道他們喜歡的是什麼！我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫奶嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent ultra soft 安撫奶嘴。
絲質紋理奶嘴，令吸吮變得更舒適
安撫奶嘴的絲質紋理矽膠奶嘴有安撫作用，能令寶寶感覺舒適。
專為自然口腔發育而設計
可摺疊的矯齒對稱設計矽膠玩嘴，配合寶寶上腭、牙齒和牙床的發育。
一個輕便收納盒即可消毒及存放
Ultra Air 旅行收納盒可兼用作消毒盒，只需加入一些水，再放入微波爐即可進行消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。
技術規格
-
衛生
- 可進行消毒
-
是
- 適用於洗碗碟機
-
是
- 容易清洗
-
是
-
安全
- 不含雙酚 A
-
是
- 安全環狀手柄
-
是
-
內附配件
- 微波爐蒸氣消毒/便攜盒
-
是
-
包含物件
- ultra air 透氣安撫玩嘴
-
2
件數
- 2016 至 2017 年美國消費者測試顯示平均有 98% 受訪者的嬰兒接受在 0 至 6 個月和 6 至 18 個月 Ultra Air 及 Ultra Soft 安撫奶嘴中使用 Philips Avent 柔軟奶嘴。
- 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫奶嘴
- 全球第一安撫奶嘴品牌
- 2014 年度最佳生產商
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。