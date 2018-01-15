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  • 輕巧透氣安撫奶嘴 輕巧透氣安撫奶嘴 輕巧透氣安撫奶嘴

    Philips Avent ultra air 安撫奶嘴

    SCF344/23

    輕巧透氣安撫奶嘴

    使用令肌膚舒爽的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧奶嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$68.00

    Philips Avent ultra air 安撫奶嘴

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    輕巧透氣安撫奶嘴

    特大氣孔有助寶寶皮膚呼吸

    • 讓寶寶的肌膚保持舒爽
    • 6-18 個月
    • 矯齒設計及不含雙酚 A
    • 2 件裝
    4 個特大氣孔

    4 個特大氣孔

    Ultra Air 為盡量加強空氣流動而設，令寶寶的敏感皮膚保持透氣舒適。

    吸吮時皮膚保持乾爽

    吸吮時皮膚保持乾爽

    這款安撫奶嘴的透氣設計可讓空氣在最大程度下流通，安撫寶寶的同時保持肌膚乾爽。

    圓邊設計令吸吮時更舒適

    圓邊設計令吸吮時更舒適

    超輕巧奶嘴擋板非常輕盈，配合圓邊設計，為寶寶帶來舒適。

    98% 的嬰兒都接受使用 ultra air 安撫奶嘴*

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    其實寶寶清楚知道他們喜歡的是什麼！我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫奶嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent ultra soft 安撫奶嘴。

    絲質紋理奶嘴，令吸吮變得更舒適

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    安撫奶嘴的絲質紋理矽膠奶嘴有安撫作用，能令寶寶感覺舒適。

    專為自然口腔發育而設計

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    可摺疊的矯齒對稱設計矽膠玩嘴，配合寶寶上腭、牙齒和牙床的發育。

    一個輕便收納盒即可消毒及存放

    一個輕便收納盒即可消毒及存放

    Ultra Air 旅行收納盒可兼用作消毒盒，只需加入一些水，再放入微波爐即可進行消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。

    技術規格

    • 衛生

      可進行消毒
      適用於洗碗碟機
      容易清洗

    • 安全

      不含雙酚 A
      安全環狀手柄

    • 內附配件

      微波爐蒸氣消毒/便攜盒

    • 包含物件

      ultra air 透氣安撫玩嘴
      2  件數

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    • 2016 至 2017 年美國消費者測試顯示平均有 98% 受訪者的嬰兒接受在 0 至 6 個月和 6 至 18 個月 Ultra Air 及 Ultra Soft 安撫奶嘴中使用 Philips Avent 柔軟奶嘴。
    • 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫奶嘴
    • 全球第一安撫奶嘴品牌
    • 2014 年度最佳生產商

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