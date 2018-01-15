98% 的嬰兒都接受使用 ultra air 安撫奶嘴*

其實寶寶清楚知道他們喜歡的是什麼！我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫奶嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent ultra soft 安撫奶嘴。