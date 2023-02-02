讓寶寶的肌膚保持舒爽

具備透氣設計，有效安撫寶寶。Philips Avent ultra air 安撫玩嘴設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。奶嘴經過額外加固，最適合發育中的乳齒及牙床。備有各種顏色及設計可供選擇。