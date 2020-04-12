Philips Avent ultra air 安撫奶嘴
輕巧透氣安撫奶嘴
使用令肌膚舒爽、可在夜晚輕鬆找到的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 夜用安撫奶嘴設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽，更設有夜光按鍵，方便您在關燈後看見奶嘴。 查看各種好處
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Philips Avent ultra air 安撫奶嘴
輕巧透氣安撫奶嘴
在黑暗環境中輕鬆找到奶嘴
- 設有夜光按鈕
- 0-6 個月
- 矯齒設計及不含雙酚 A
- 2 件裝
讓肌膚暢順呼吸
特大氣孔讓寶寶的肌膚舒適透氣，保持柔軟乾爽。
可在關燈後輕鬆找到
利用夜光按鈕可迅速找到寶寶的安撫奶嘴，免卻開燈麻煩。
帶來舒適感的理想質地
Ultra Air 安撫奶嘴的每個細節均為帶來輕巧舒適感而設計，包括質地柔滑細緻的奶嘴。
廣受全球寶寶喜愛*
我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫玩嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent Ultra Soft 及 Ultra Air 安撫玩嘴。
順應上腭、牙齒和牙床的自然形狀
對稱的奶嘴設計順應上腭、牙齒和牙床的自然形狀，照顧寶寶的口腔發展。
一個輕便收納盒即可消毒及存放
Ultra Air 旅行收納盒可兼用作消毒盒，只需加入一些水，再放入微波爐即可進行消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。
技術規格
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衛生
- 可進行消毒
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是
- 適用於洗碗碟機
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是
- 容易清洗
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是
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安全
- 不含雙酚 A
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是
- 安全環狀手柄
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是
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內附配件
- 微波爐蒸氣消毒/便攜盒
-
是
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包含物件
- ultra air 透氣安撫玩嘴
-
2
件數
- 以日光或家居燈光為 Ultra Air 夜光安撫奶嘴充電至少一小時
- 2016 至 2017 年美國消費者測試顯示平均有 98% 受訪者的嬰兒接受在 0 至 6 個月和 6 至 18 個月 Ultra Air 及 Ultra Soft 安撫奶嘴中使用 Philips Avent 柔軟奶嘴。
- 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫奶嘴
- 全球第一安撫奶嘴品牌
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