輕巧透氣安撫玩嘴

使用令肌膚舒爽、可在夜晚輕鬆找到的安撫玩嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 夜光安撫玩嘴設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽，夜光設計，方便您在關燈後看見玩嘴。