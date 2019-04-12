Philips Avent Ultra air ultra air 透氣安撫玩嘴
輕巧透氣安撫玩嘴
使用令肌膚舒爽、可在夜晚輕鬆找到的安撫玩嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 夜光安撫玩嘴設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽，夜光設計，方便您在關燈後看見玩嘴。 查看各種好處
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Philips Avent Ultra air ultra air 透氣安撫玩嘴
輕巧透氣安撫玩嘴
在黑暗環境中輕鬆找到玩嘴
- 夜光設計
- 矯齒設計及不含雙酚 A
- 2 件裝
- 0-6 個月
讓寶寶的肌膚保持舒爽
特大氣孔設計有助透氣，安撫寶寶之餘保持肌膚乾爽。
98% 奶嘴接受程度*
我們走訪了多位父母，看他們的寶寶對我們矽膠質料的安撫奶嘴有什麼反應。高達 98% 的父母均表示寶寶願意使用 Philips Avent ultra soft 及 ultra air 安撫奶嘴。
恆久夜光設計
利用夜光按鈕可迅速找到寶寶的安撫玩嘴，免卻開燈麻煩
奶嘴採用 100% 食品級矽膠製造
我們特意選用矽膠材料製造 ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴，全因此惰性物料極其安全，廣泛應用於醫療領域，不含有害化學物質、內分泌活性物質（例如雙酚 A）和致敏原。
專為自然口腔發育而設計
我們的對稱矯齒柔軟矽膠奶嘴專為自然口腔發育而設計。
讓寶寶感覺舒適自然
我們的矽膠質料安撫玩嘴專為貼近母乳餵哺感而設計。
3 分鐘完成消毒，簡單方便
ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴隨附的旅行收納盒可兼用作微波爐蒸氣消毒。只需加入一些水，再放入微波爐即可消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。
荷蘭設計和製造
我們的 ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴於荷蘭設計和製造。
技術規格
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包含物件
- ultra air 透氣安撫玩嘴
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2
件數
- 以日光或家居燈光為 Ultra Air 夜光安撫玩嘴充電至少一小時
- 2016 至 2017 年美國消費者測試顯示平均有 98% 受訪者的嬰兒接受在 0 至 6 個月和 6 至 18 個月 Ultra Air 及 Ultra Soft 安撫玩嘴中使用 Philips Avent 柔軟玩嘴。
- 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫玩嘴
- 全球第一安撫玩嘴品牌
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