輕巧透氣安撫奶嘴

使用令肌膚舒爽、可在夜晚輕鬆找到的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 夜用安撫奶嘴設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽，更設有夜光按鍵，方便您在關燈後看見奶嘴。