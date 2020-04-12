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  • 輕巧透氣安撫奶嘴 輕巧透氣安撫奶嘴 輕巧透氣安撫奶嘴

    Philips Avent ultra air 安撫奶嘴

    SCF376/20

    輕巧透氣安撫奶嘴

    使用令肌膚舒爽、可在夜晚輕鬆找到的安撫奶嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 夜用安撫奶嘴設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽，更設有夜光按鍵，方便您在關燈後看見奶嘴。

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    此產品已不再銷售。

    Philips Avent ultra air 安撫奶嘴

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    輕巧透氣安撫奶嘴

    在黑暗環境中輕鬆找到奶嘴

    • 設有夜光按鈕
    • 6-18 個月
    • 矯齒設計及不含雙酚 A
    • 2 件裝
    讓肌膚暢順呼吸

    讓肌膚暢順呼吸

    特大氣孔讓寶寶的肌膚舒適透氣，保持柔軟乾爽。

    可在關燈後輕鬆找到

    可在關燈後輕鬆找到

    利用夜光按鈕可迅速找到寶寶的安撫奶嘴，免卻開燈麻煩。

    帶來舒適感的理想質地

    帶來舒適感的理想質地

    Ultra Air 透氣安撫奶嘴的每個細節均為帶來輕巧舒適感而設計，包括質地柔滑細緻的奶嘴。

    廣受全球寶寶喜愛*

    廣受全球寶寶喜愛*

    我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫玩嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent Ultra Soft 及 Ultra Air 安撫玩嘴。

    順應上腭、牙齒和牙床的自然形狀

    順應上腭、牙齒和牙床的自然形狀

    對稱的奶嘴設計順應上腭、牙齒和牙床的自然形狀，照顧寶寶的口腔發展。

    一個輕便收納盒即可消毒及存放

    一個輕便收納盒即可消毒及存放

    Ultra Air 旅行收納盒可兼用作消毒盒，只需加入一些水，再放入微波爐即可進行消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。

    技術規格

    • 衛生

      可進行消毒
      適用於洗碗碟機
      容易清洗

    • 安全

      不含雙酚 A
      安全環狀手柄

    • 內附配件

      微波爐蒸氣消毒/便攜盒

    • 包含物件

      ultra air 透氣安撫玩嘴
      2  件數

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    • 以日光或家居燈光為 Ultra Air 夜光安撫奶嘴充電至少一小時
    • 2016 至 2017 年美國消費者測試顯示平均有 98% 受訪者的嬰兒接受在 0 至 6 個月和 6 至 18 個月 Ultra Air 及 Ultra Soft 安撫奶嘴中使用 Philips Avent 柔軟奶嘴。
    • 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫奶嘴
    • 全球第一安撫奶嘴品牌

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