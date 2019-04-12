讓寶寶的肌膚保持舒爽

具備透氣設計，有效安撫寶寶。Philips Avent ultra air 安撫玩嘴設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。採用夜光設計，方便您在關燈後看見玩嘴。奶嘴經過額外加固，最適合發育中的乳齒及牙床。