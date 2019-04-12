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  • 讓寶寶的肌膚保持舒爽 讓寶寶的肌膚保持舒爽 讓寶寶的肌膚保持舒爽

    Philips Avent ultra air 安撫玩嘴

    SCF376/23

    讓寶寶的肌膚保持舒爽

    具備透氣設計，有效安撫寶寶。Philips Avent ultra air 安撫玩嘴設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。採用夜光設計，方便您在關燈後看見玩嘴。奶嘴經過額外加固，最適合發育中的乳齒及牙床。

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    Philips Avent ultra air 安撫玩嘴

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    讓寶寶的肌膚保持舒爽

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    特大氣孔設計有助透氣，安撫寶寶之餘保持肌膚乾爽。

    額外加固奶嘴

    額外加固奶嘴

    額外加固奶嘴能顧及寶寶上腭、牙齒和牙床的自然形狀。

    恆久夜光設計

    恆久夜光設計

    利用夜光按鈕可迅速找到寶寶的安撫玩嘴，免卻開燈麻煩

    奶嘴採用 100% 食品級矽膠製造

    奶嘴採用 100% 食品級矽膠製造

    我們特意選用矽膠材料製造 ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴，全因此惰性物料極其安全，廣泛應用於醫療領域，不含有害化學物質、內分泌活性物質（例如雙酚 A）和致敏原。

    專為自然口腔發育而設計

    專為自然口腔發育而設計

    我們的對稱矯齒柔軟矽膠奶嘴專為自然口腔發育而設計。

    讓寶寶感覺舒適自然

    讓寶寶感覺舒適自然

    我們的矽膠質料安撫玩嘴專為貼近母乳餵哺感而設計。

    3 分鐘完成消毒，簡單方便

    3 分鐘完成消毒，簡單方便

    ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴隨附的旅行收納盒可兼用作微波爐蒸氣消毒。只需加入一些水，再放入微波爐即可消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。

    荷蘭設計和製造

    荷蘭設計和製造

    我們的 ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴於荷蘭設計和製造。

    技術規格

    • 包含物件

      ultra air 透氣安撫玩嘴
      2  件數
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