此奶瓶與別不同，其奶嘴配備經臨床驗證的防絞痛系統，讓奶瓶更容易正確組裝。餵哺寶寶時，奶嘴上特別的活門設計，使空氣進入奶瓶，而非寶寶的腸胃。
睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips Avent 經典奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips Avent 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其他奶瓶大約為 74 分鐘，減少了 28 分鐘，p=0.05）。此情況於晚上特別明顯。*
奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。
Philips Avent Classic+ 奶瓶僅有 4 個零件，組裝快捷方便。
奶瓶僅有 4 個零件，寬瓶頸加上圓角，方便快速徹底清洗，確保清潔，可安心使用。
Philips Avent Classic+ PA 奶瓶不含 BPA* 物料（聚酰胺）。
Philips Avent Classic+ PA 奶瓶兼容大部分 Philips Avent 系列產品。建議僅配合 Classic+ 餵哺奶嘴使用 Classic+ 奶瓶
Philips Avent Classic+ 系列提供不同流量的餵哺奶嘴，滿足寶寶的成長需要。請記住，寶寶的成長速度各有不同，年齡指示僅為約數。
Philips Avent Classic+ 奶瓶採用防漏設計，提供更愉快的餵哺體驗。
進口 PA 物料為頂級塑料，輕盈耐用，並如玻璃般通透。
設計
原產地
包含物件
奶瓶餵哺
功能
成長階段
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