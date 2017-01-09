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    Philips Avent Classic+ PA 嬰兒奶瓶

    SCF452/17

    經臨床證實可減少絞痛及不適*

    我們備受信賴的 Classic+ 系列產品，專為提供更愉快的餵哺體驗而設。奶嘴配備經臨床驗證的防絞痛系統，奶瓶更容易清洗及組裝。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$110.00

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    清潔簡單，帶來真正衛生

    • 1 個奶瓶
    • 4 安士 / 125 毫升
    • 新生兒導乳奶嘴
    • 0 個月新生兒
    防絞痛系統，經證實可減少絞痛感*

    防絞痛系統，經證實可減少絞痛感*

    此奶瓶與別不同，其奶嘴配備經臨床驗證的防絞痛系統，讓奶瓶更容易正確組裝。餵哺寶寶時，奶嘴上特別的活門設計，使空氣進入奶瓶，而非寶寶的腸胃。

    大大減少嬰兒哭鬧情況，於晚上特別明顯

    大大減少嬰兒哭鬧情況，於晚上特別明顯

    睡眠和營養是您的寶寶健康成長的重要因素。一項隨機臨床測試就不同的嬰兒奶瓶是否影響「寶寶行為」進行了調查。結果顯示，Philips Avent 經典奶瓶可使嬰兒的哭鬧大大減少（嬰兒以 Philips Avent 奶瓶餵哺，每日的哭鬧時間大約 46 分鐘，而其他奶瓶大約為 74 分鐘，減少了 28 分鐘，p=0.05）。此情況於晚上特別明顯。*

    人體工學外型，方便握緊

    人體工學外型，方便握緊

    奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。

    零件少，組裝快捷方便

    零件少，組裝快捷方便

    Philips Avent Classic+ 奶瓶僅有 4 個零件，組裝快捷方便。

    寬瓶頸、零件少，方便清洗

    寬瓶頸、零件少，方便清洗

    奶瓶僅有 4 個零件，寬瓶頸加上圓角，方便快速徹底清洗，確保清潔，可安心使用。

    不含雙酚 A*

    不含雙酚 A*

    Philips Avent Classic+ PA 奶瓶不含 BPA* 物料（聚酰胺）。

    完全兼容 Philips Avent Classic+ 奶瓶系列

    完全兼容 Philips Avent Classic+ 奶瓶系列

    Philips Avent Classic+ PA 奶瓶兼容大部分 Philips Avent 系列產品。建議僅配合 Classic+ 餵哺奶嘴使用 Classic+ 奶瓶

    Classic+ 系列設有不同流量的餵哺奶嘴

    Classic+ 系列設有不同流量的餵哺奶嘴

    Philips Avent Classic+ 系列提供不同流量的餵哺奶嘴，滿足寶寶的成長需要。請記住，寶寶的成長速度各有不同，年齡指示僅為約數。

    防漏設計提供更愉快的餵哺體驗

    Philips Avent Classic+ 奶瓶採用防漏設計，提供更愉快的餵哺體驗。

    PA 物料輕盈耐用，並如玻璃般通透

    進口 PA 物料為頂級塑料，輕盈耐用，並如玻璃般通透。

    技術規格

    • 設計

      奶瓶設計
      • 簡易組裝
      • 容易清洗
      • 便於手握
      • 寬瓶頸

    • 原產地

      英國

    • 包含物件

      嬰兒奶瓶
      1  件數

    • 奶瓶餵哺

      容量
      4 安士 / 125 毫升
      物料
      • 不含 BPA
      • 非常耐用

    • 功能

      防脹氣
      經臨床實證的防絞痛系統

    • 成長階段

      階段
      0-12 個月

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