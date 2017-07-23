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  • 奶瓶餵哺的最自然方式 奶瓶餵哺的最自然方式 奶瓶餵哺的最自然方式

    Philips Avent Natural 嬰兒奶瓶

    SCF627/41

    奶瓶餵哺的最自然方式

    我們的新款奶瓶以如肌膚般柔軟的奶嘴物料製成，配合彈性螺旋形設計，與乳房更相似。奶嘴採用舒適的花瓣式設計及自然的乳頭形狀，方便自然銜住，容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。

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    此產品已不再銷售。

    Philips Avent Natural 嬰兒奶瓶

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    奶瓶餵哺的最自然方式

    自然銜住

    • 1 個奶瓶
    • 9 安士 / 260 毫升
    • 超柔軟慢速流量奶嘴
    • 1 個月以上
    仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

    仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

    寬奶嘴設計仿似乳房，方便自然銜住，令寶寶令餵哺過程更舒適滿足。

    如肌膚般柔軟的奶嘴，達到自然餵哺效果

    如肌膚般柔軟的奶嘴，達到自然餵哺效果

    如肌膚般柔軟的奶嘴物料與乳房極為相似，令寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。

    彈性螺旋形設計，結合舒適花瓣造型

    彈性螺旋形設計，結合舒適花瓣造型

    螺旋式設計配合奶嘴內部的柔軟花瓣造型，令產品更為柔軟靈活；方便舌頭自然活動之餘，更可防止奶嘴變形。設計可令寶寶於餵哺過程更舒適滿足。

    獨特防絞痛活門技術

    獨特防絞痛活門技術

    避免空氣進入寶寶肚子，減少哭鬧和不適感。

    符合人體工學設計外形，舒適效果最好

    符合人體工學設計外形，舒適效果最好

    奶瓶形狀獨特，方便以任何方向握緊，即使是寶寶的小手，也能達致最舒適效果。

    兼容 Philips Avent Natural 系列

    兼容 Philips Avent Natural 系列

    全新 Philips Avent Natural 奶瓶兼容 Philips Avent 系列（經典奶瓶及手柄杯除外）。建議僅配合 Natural 餵哺奶嘴使用 Natural 奶瓶。

    此奶瓶不含 BPA*

    此奶瓶不含 BPA*

    Philips Avent Natural 奶瓶不含 BPA* 物料（聚丙烯）。

    簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

    簡單易用，方便清洗，快速簡易組裝

    寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。

    設計配合寶寶成長變化需求

    Philips Avent Natural 奶瓶設有 4 種大小及 7 款奶嘴，配合寶寶不同成長階段。奶嘴柔軟度、靈活性和設計各有不同，流速和奶瓶尺寸亦見增長，可緊貼寶寶成長及發育需求。

    技術規格

    • 設計

      奶瓶設計
      • 人體工學外形
      • 寬瓶頸

    • 物料

      奶瓶餵哺
      • 聚丙烯
      • 不含雙酚 A*
      奶嘴
      • 不含雙酚 A*
      • 矽膠

    • 包含物件

      嬰兒奶瓶
      1  件數

    • 方便易用

      奶瓶使用
      • 便於手握
      • 簡易組裝
      • 容易清洗

    • 奶瓶餵哺

      物料
      不含雙酚 A*

    • 功能

      防絞痛活門
      進階防絞痛系統
      銜住
      • 容易結合母乳餵哺和奶瓶
      • 自然銜住
      奶嘴
      • 獨特舒適的花瓣式設計
      • 超柔軟靈活奶嘴

    • 成長階段

      階段
      0 - 6 個月

    • 多款瓶身設計

      裝飾
      火烈鳥

    Badge-D2C

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