Philips Avent 防脹氣，配備 AirFree™ 排氣裝置
設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*
我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可於餵哺時令寶寶吸入較少空氣。即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，更容易被環抱為坐直姿勢餵哺。避免寶寶將空氣吸入肚裡，有助減少常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不安。 查看各種好處
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Philips Avent 防脹氣，配備 AirFree™ 排氣裝置
設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*
奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣
- 1 個奶瓶
- 4 安士 / 125 毫升
- 初生型流量奶嘴
- 0 個月以上新生兒
奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣，更容易以坐直姿勢餵哺
即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，讓您的寶寶可以更自然被環抱坐直姿勢吸吮。此設計可減少餵哺引致的不適、幫助消化，並使您和您的寶寶在餵哺時更加舒適。
奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣
我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可將空氣排出奶嘴，令寶寶吸入較少空氣，並有助解決常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不適。
防脹氣，經證實可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*
經臨床證實，Philips Avent 奶瓶可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*。如何？奶嘴的排氣裝置可於餵哺時減少空氣累積，以無間斷餵哺，從而減少腹絞痛、脹氣、溢出和打嗝。
AirFree™ 排氣裝置，容易清洗、組裝
AirFree™ 排氣裝置可輕鬆安裝於任何 Philips Avent 防脹氣及 Classic+ 奶瓶上。此外，奶瓶採用寬瓶頸設計，方便清潔，而且只有少量配件，清洗更容易。
簡易使用
首先，將奶水倒入瓶內，將 AirFree™ 排氣裝置套在奶瓶邊，然後擰緊奶嘴。只須將奶瓶向下倒轉，奶嘴便會裝滿奶水。大功告成！餵哺時，請確定 AirFree™ 排氣裝置保持在奶瓶上。即使將奶瓶垂直放平，奶嘴仍會裝滿奶水，更容易以坐直姿勢餵哺。
奶瓶可選擇安裝或不安裝 AirFree™ 排氣裝置
您可選擇在 Philips Avent 防脹氣奶瓶上安裝或不安裝 AirFree™ 排氣裝置。AirFree™ 排氣裝置可與 4 安士 / 125 毫升、9 安士 / 260 毫升和 11 安士 / 330 毫升 Philips Avent 防脹氣及 Classic+ 奶瓶配合使用。
提供不同流量速度
隨著寶寶長大，吸乳需要亦會改變。您需要選擇配合他們成長需要的流量奶嘴。Philips Avent 防脹氣及 Classic+ 奶瓶可選擇安裝或不安裝 AirFree™ 排氣裝置（只可配合 Philips Avent 防脹氣及 Classic+ 奶嘴一同使用）。
配搭其他 Philips Avent 產品
我們特別設計了防脹氣奶瓶系列，方便配搭奶嘴和奶瓶。您可選用較少配件，輕鬆地由奶瓶慢慢轉用至學飲杯及吸啜杯。
奶嘴形狀專為與寶寶的嘴巴貼合而設
奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合，而螺旋紋質感則可防止奶嘴變形，讓你餵哺時倍感舒適、不受干擾。
技術規格
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設計
- 奶瓶設計
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物料
- 奶瓶餵哺
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- 奶嘴
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包含物件
- 嬰兒奶瓶
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1
件數
- AirFree™ 排氣裝置
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1
件數
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方便易用
- 奶瓶使用
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可放入洗碗機及微波爐
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簡易組裝
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容易清洗
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便於手握
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功能
- 方便易用
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- 奶嘴
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輕鬆貼合嘴巴，螺旋紋質感防止奶嘴變形，經臨床證實的防脹氣系統*
- 兼容性
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完全兼容防脹氣奶瓶和 Classic+ 奶瓶
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成長階段
- 階段
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0 - 6 個月
- 我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可於餵哺時令寶寶吸入較少空氣。即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，更容易被環抱為坐直姿勢餵哺。避免寶寶將空氣吸入肚裡，有助減少常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不安。
- 2017 年在美國進行的一項針對 144 位母親的家中測試顯示，有 80% 的媽媽同意「我的寶寶遇到的餵哺問題更少」
- 對 2 週大的嬰兒使用 Philips Avent 奶瓶餵哺的脹氣感遠比傳統奶瓶小，與另一優質奶瓶品牌相比更可明顯減少晚上哭鬧情況。
- 什麽是絞痛？絞痛會如何影響寶寶？絞痛的部分原因是餵哺寶寶時吸入空氣，從而令寶寶的消化系統不適。絞痛的徵狀包括哭鬧、煩躁、打嗝和吐奶。
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