搜尋字眼

ZH
EN
  • 設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安* 設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安* 設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*

    Philips Avent 防脹氣，配備 AirFree™ 排氣裝置

    SCF810/14

    設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*

    我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可於餵哺時令寶寶吸入較少空氣。即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，更容易被環抱為坐直姿勢餵哺。避免寶寶將空氣吸入肚裡，有助減少常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不安。

    查看各種好處

    Philips Avent 防脹氣，配備 AirFree™ 排氣裝置

    類似產品

    See all 防脹氣嬰兒奶瓶

    設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*

    奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣

    • 1 個奶瓶
    • 4 安士 / 125 毫升
    • 初生型流量奶嘴
    • 0 個月以上新生兒
    奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣，更容易以坐直姿勢餵哺

    奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣，更容易以坐直姿勢餵哺

    即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，讓您的寶寶可以更自然被環抱坐直姿勢吸吮。此設計可減少餵哺引致的不適、幫助消化，並使您和您的寶寶在餵哺時更加舒適。

    奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣

    奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣

    我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可將空氣排出奶嘴，令寶寶吸入較少空氣，並有助解決常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不適。

    防脹氣，經證實可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*

    防脹氣，經證實可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*

    經臨床證實，Philips Avent 奶瓶可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*。如何？奶嘴的排氣裝置可於餵哺時減少空氣累積，以無間斷餵哺，從而減少腹絞痛、脹氣、溢出和打嗝。

    AirFree™ 排氣裝置，容易清洗、組裝

    AirFree™ 排氣裝置，容易清洗、組裝

    AirFree™ 排氣裝置可輕鬆安裝於任何 Philips Avent 防脹氣及 Classic+ 奶瓶上。此外，奶瓶採用寬瓶頸設計，方便清潔，而且只有少量配件，清洗更容易。

    簡易使用

    簡易使用

    首先，將奶水倒入瓶內，將 AirFree™ 排氣裝置套在奶瓶邊，然後擰緊奶嘴。只須將奶瓶向下倒轉，奶嘴便會裝滿奶水。大功告成！餵哺時，請確定 AirFree™ 排氣裝置保持在奶瓶上。即使將奶瓶垂直放平，奶嘴仍會裝滿奶水，更容易以坐直姿勢餵哺。

    奶瓶可選擇安裝或不安裝 AirFree™ 排氣裝置

    奶瓶可選擇安裝或不安裝 AirFree™ 排氣裝置

    您可選擇在 Philips Avent 防脹氣奶瓶上安裝或不安裝 AirFree™ 排氣裝置。AirFree™ 排氣裝置可與 4 安士 / 125 毫升、9 安士 / 260 毫升和 11 安士 / 330 毫升 Philips Avent 防脹氣及 Classic+ 奶瓶配合使用。

    提供不同流量速度

    提供不同流量速度

    隨著寶寶長大，吸乳需要亦會改變。您需要選擇配合他們成長需要的流量奶嘴。Philips Avent 防脹氣及 Classic+ 奶瓶可選擇安裝或不安裝 AirFree™ 排氣裝置（只可配合 Philips Avent 防脹氣及 Classic+ 奶嘴一同使用）。

    配搭其他 Philips Avent 產品

    配搭其他 Philips Avent 產品

    我們特別設計了防脹氣奶瓶系列，方便配搭奶嘴和奶瓶。您可選用較少配件，輕鬆地由奶瓶慢慢轉用至學飲杯及吸啜杯。

    奶嘴形狀專為與寶寶的嘴巴貼合而設

    奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合，而螺旋紋質感則可防止奶嘴變形，讓你餵哺時倍感舒適、不受干擾。

    技術規格

    • 設計

      奶瓶設計
      • 人體工學外形
      • 寬瓶頸

    • 物料

      奶瓶餵哺
      • 聚丙烯
      • 不含 BPA
      奶嘴
      • 矽膠
      • 不含 BPA

    • 包含物件

      嬰兒奶瓶
      1  件數
      AirFree™ 排氣裝置
      1  件數

    • 方便易用

      奶瓶使用
      • 可放入洗碗機及微波爐
      • 簡易組裝
      • 容易清洗
      • 便於手握

    • 功能

      方便易用
      • 易於清潔和組裝
      • 較少配件，簡易組裝
      奶嘴
      輕鬆貼合嘴巴，螺旋紋質感防止奶嘴變形，經臨床證實的防脹氣系統*
      兼容性
      完全兼容防脹氣奶瓶和 Classic+ 奶瓶

    • 成長階段

      階段
      0 - 6 個月

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可於餵哺時令寶寶吸入較少空氣。即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，更容易被環抱為坐直姿勢餵哺。避免寶寶將空氣吸入肚裡，有助減少常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不安。
    • 2017 年在美國進行的一項針對 144 位母親的家中測試顯示，有 80% 的媽媽同意「我的寶寶遇到的餵哺問題更少」
    • 對 2 週大的嬰兒使用 Philips Avent 奶瓶餵哺的脹氣感遠比傳統奶瓶小，與另一優質奶瓶品牌相比更可明顯減少晚上哭鬧情況。
    • 什麽是絞痛？絞痛會如何影響寶寶？絞痛的部分原因是餵哺寶寶時吸入空氣，從而令寶寶的消化系統不適。絞痛的徵狀包括哭鬧、煩躁、打嗝和吐奶。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。