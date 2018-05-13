Philips Avent 防絞痛嬰兒奶瓶
經臨床證實可減少絞痛及不適*
防絞痛奶瓶採用特別設計，可防止空氣進入寶寶肚子內，減少絞痛及不適，同時減少餵哺中斷。奶瓶整合防絞痛活門，令空氣不會排進寶寶肚子。 查看各種好處
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經臨床證實可減少絞痛及不適*
專為無間斷餵哺而設計
- 2 個嬰兒奶瓶
- 9 安士 / 260 毫升
- 慢速流量奶嘴
- 1 個月以上
防絞痛活門，經證實可減少絞痛感*
我們的防絞痛活門經特別設計，可以阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。餵哺寶寶時，奶嘴上的活門使空氣進入奶瓶，避免產生任何真空，並將空氣排至奶瓶底部。活門可以將空氣保留在奶瓶內，阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。
減少晚上哭鬧 60%*
Philips Avent 防絞痛奶瓶可減少寶寶哭鬧。相比其他牌子的防絞痛奶瓶，以 Philips Avent 防絞痛奶瓶餵哺的寶寶在晚上哭鬧的情況減少 60%。*
螺紋質感的奶嘴不易變形，讓餵哺不受干擾
奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合，而螺紋質感則可防止奶嘴變形，讓你餵哺時倍感舒適、不受干擾。
奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合
奶嘴設計不易塌陷，與寶寶的嘴巴貼合，確保餵哺過程順暢不中斷。
配件少，清洗容易
我們的防絞痛奶瓶配件少，清洗時簡單快捷。
寬瓶頸、圓角設計、零件少，方便清洗
奶瓶採用寬口設計、組件更少，方便組合並快速徹底清潔。
可由母乳餵哺變換為奶杯
可與我們的吸乳器、奶瓶和杯子配合使用，在你需要時提供適合的產品！
本奶瓶不含 BPA
Philips Avent 防絞痛奶瓶不含 BPA 材料 (PP)。
提供不同流量速度
Philips Avent 防絞痛奶瓶提供不同流量的奶嘴，以配合寶寶的成長需要。請記住，由於寶寶的成長速度各有不同，年齡指示僅為約數。所有奶嘴以兩件裝出售：新生兒、慢、中、快和可變流量，以及固體餵哺。
防漏設計
防絞痛奶瓶採用防漏設計，提供更愉快的餵哺體驗。
技術規格
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設計
- 奶瓶設計
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物料
- 奶瓶餵哺
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- 奶嘴
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包含物件
- 嬰兒奶瓶
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2
件數
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方便易用
- 奶瓶使用
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可放入洗碗機及微波爐
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簡易組裝
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容易清洗
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便於手握
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奶瓶餵哺
- 容量
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9 安士 / 260 毫升
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功能
- 方便易用
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易於清潔和組裝
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防漏設計
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4 個簡單配件，容易組合
- 奶嘴
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輕鬆貼合嘴巴，螺紋質感防止奶嘴變形，經證實的防絞痛系統
- 防絞痛活門
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為減少吸入空氣而設
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成長階段
- 階段
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0-12 個月
- 絕不含 BPA，符合 2011 年 10 月制訂的歐盟條例
- 相比其他牌子的奶瓶，以 Philips Avent 奶瓶餵哺出生 2 週的寶寶可減少絞痛和晚上哭鬧情況。
- 奶嘴的設計經證實可防止奶嘴變形、寶寶吸入空氣和餵哺受干擾。
- 什麽是絞痛？絞痛會如何影響寶寶？絞痛的部分原因是餵哺寶寶時吸入空氣，從而令寶寶的消化系統不適。絞痛的徵狀包括哭鬧和煩躁。
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