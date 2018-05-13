搜尋字眼

ZH
EN
  • 經臨床證實可減少絞痛及不適* 經臨床證實可減少絞痛及不適* 經臨床證實可減少絞痛及不適*

    Philips Avent 防絞痛嬰兒奶瓶

    SCF816/17

    經臨床證實可減少絞痛及不適*

    防絞痛奶瓶採用特別設計，可防止空氣進入寶寶肚子內，減少絞痛及不適，同時減少餵哺中斷。奶瓶整合防絞痛活門，令空氣不會排進寶寶肚子。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Avent 防絞痛嬰兒奶瓶

    類似產品

    See all 防脹氣嬰兒奶瓶

    經臨床證實可減少絞痛及不適*

    專為無間斷餵哺而設計

    • 1 個奶瓶
    • 11 安士/330 毫升
    • 中流量奶嘴
    • 3 個月以上
    防絞痛活門，經證實可減少絞痛感*

    防絞痛活門，經證實可減少絞痛感*

    我們的防絞痛活門經特別設計，可以阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。餵哺寶寶時，奶嘴上的活門使空氣進入奶瓶，避免產生任何真空，並將空氣排至奶瓶底部。活門可以將空氣保留在奶瓶內，阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。

    減少晚上哭鬧 60%*

    減少晚上哭鬧 60%*

    Philips Avent 防絞痛奶瓶可減少寶寶哭鬧。相比其他牌子的防絞痛奶瓶，以 Philips Avent 防絞痛奶瓶餵哺的寶寶在晚上哭鬧的情況減少 60%。*

    螺紋質感的奶嘴不易變形，讓餵哺不受干擾

    螺紋質感的奶嘴不易變形，讓餵哺不受干擾

    奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合，而螺紋質感則可防止奶嘴變形，讓你餵哺時倍感舒適、不受干擾。

    奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合

    奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合

    奶嘴設計不易塌陷，與寶寶的嘴巴貼合，確保餵哺過程順暢不中斷。

    配件少，清洗容易

    配件少，清洗容易

    我們的防絞痛奶瓶配件少，清洗時簡單快捷。

    便於手握

    便於手握

    獨特的瓶身設計方便從任何角度輕鬆拿握

    寬瓶頸、圓角設計、零件少，方便清洗

    寬瓶頸、圓角設計、零件少，方便清洗

    奶瓶採用寬口設計、組件更少，方便組合並快速徹底清潔。

    可由母乳餵哺變換為奶杯

    可由母乳餵哺變換為奶杯

    可與我們的吸乳器、奶瓶和杯子配合使用，在你需要時提供適合的產品！

    本奶瓶不含 BPA

    本奶瓶不含 BPA

    Philips Avent 防絞痛奶瓶不含 BPA 材料 (PP)。

    提供不同流量速度

    提供不同流量速度

    Philips Avent 防絞痛奶瓶提供不同流量的奶嘴，以配合寶寶的成長需要。請記住，由於寶寶的成長速度各有不同，年齡指示僅為約數。所有奶嘴以兩件裝出售：新生兒、慢、中、快和可變流量，以及固體餵哺。

    防漏設計

    防絞痛奶瓶採用防漏設計，提供更愉快的餵哺體驗。

    技術規格

    • 設計

      奶瓶設計
      • 人體工學外形
      • 寬瓶頸

    • 物料

      奶瓶餵哺
      • 不含 BPA
      • 聚丙烯
      奶嘴
      • 不含 BPA
      • 矽膠

    • 包含物件

      嬰兒奶瓶
      1  件數

    • 方便易用

      奶瓶使用
      • 可放入洗碗機及微波爐
      • 簡易組裝
      • 容易清洗
      • 便於手握

    • 奶瓶餵哺

      容量
      11 安士/330 毫升

    • 功能

      方便易用
      • 易於清潔和組裝
      • 防漏設計
      • 4 個簡單配件，容易組合
      奶嘴
      輕鬆貼合嘴巴，螺紋質感防止奶嘴變形，經證實的防絞痛系統
      防絞痛活門
      為減少吸入空氣而設

    • 成長階段

      階段
      0-12 個月

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 絕不含 BPA，符合 2011 年 10 月制訂的歐盟條例
    • 相比其他牌子的奶瓶，以 Philips Avent 奶瓶餵哺出生 2 週的寶寶可減少絞痛和晚上哭鬧情況。
    • 奶嘴的設計經證實可防止奶嘴變形、寶寶吸入空氣和餵哺受干擾。
    • 什麽是絞痛？絞痛會如何影響寶寶？絞痛的部分原因是餵哺寶寶時吸入空氣，從而令寶寶的消化系統不適。絞痛的徵狀包括哭鬧和煩躁。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。