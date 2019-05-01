Philips Avent AirFree™ 排氣裝置
設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*
我們的獨特 AirFree 排氣口可讓奶嘴在餵哺時保持裝滿奶水，令寶寶吞入較少空氣。避免寶寶攝入過量空氣，有助解決常見餵哺問題，比如絞痛、溢奶和打嗝現象。 查看各種好處
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Philips Avent AirFree™ 排氣裝置
奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣，更容易以坐直姿勢餵哺
即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，讓您的寶寶可以更自然被環抱坐直姿勢吸吮。此設計可減少餵哺引致的不適、幫助消化，並使您和您的寶寶在餵哺時更加舒適。
奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣
我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可將空氣排出奶嘴，令寶寶吸入較少空氣，並有助解決常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不適。
AirFree™ 排氣裝置，容易清洗、組裝
AirFree™ 排氣口可輕鬆裝於所有 Philips Avent 防絞痛奶瓶和 Classic+ 奶瓶，排氣口更採用一體成形設計，令清潔變得輕而易舉。
簡易使用
首先，將奶水倒入瓶內，將 AirFree™ 排氣裝置套在奶瓶邊，然後擰緊奶嘴。只須將奶瓶向下倒轉，奶嘴便會裝滿奶水。大功告成！餵哺時，請確定 AirFree™ 排氣裝置保持在奶瓶上。即使將奶瓶垂直放平，奶嘴仍會裝滿奶水，更容易以坐直姿勢餵哺。
兼容所有大小的 Philips Avent 防絞痛奶瓶
Philips Avent AirFree™ 排氣口兼容我們的 4 安士 / 125 毫升、9 安士 / 260 毫升和 11 安士 / 330 毫升 Philips Avent 防絞痛奶瓶。AirFree 排氣口與 Natural 奶瓶並不兼容。
技術規格
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AirFree™ 排氣裝置
- 物料
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PBT & LSR
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包含物件
- AirFree 排氣口
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1
件數
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方便易用
- AirFree™ 排氣裝置
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可放入洗碗機及微波爐，簡易組裝及清潔
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功能
- 方便易用
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- 兼容性
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完全兼容防脹氣奶瓶和 Classic+ 奶瓶
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成長階段
- 階段
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0 - 6 個月
- 我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可於餵哺時令寶寶吸入較少空氣。即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，更容易被環抱為坐直姿勢餵哺。避免寶寶將空氣吸入肚裡，有助減少常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不安。
- 對 2 週大的嬰兒使用 Philips Avent 奶瓶餵哺的脹氣感遠比傳統奶瓶小，與另一優質奶瓶品牌相比更可明顯減少晚上哭鬧情況。
- 什麽是絞痛？絞痛會如何影響寶寶？絞痛的部分原因是餵哺寶寶時吸入空氣，從而令寶寶的消化系統不適。絞痛的徵狀包括哭鬧、煩躁、打嗝和吐奶。
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