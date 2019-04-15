搜尋字眼

ZH
EN
  • 設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安* 設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安* 設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*

    Philips Avent AirFree™ 排氣裝置

    SCF819/02

    設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*

    我們的獨特 AirFree 排氣口可讓奶嘴在餵哺時保持裝滿奶水，令寶寶吞入較少空氣。避免寶寶攝入過量空氣，有助解決常見餵哺問題，比如絞痛、溢奶和打嗝現象。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Avent AirFree™ 排氣裝置

    類似產品

    See all 防脹氣嬰兒奶瓶

    設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*

    • 2 件
    奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣，更容易以坐直姿勢餵哺

    奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣，更容易以坐直姿勢餵哺

    即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，讓您的寶寶可以更自然被環抱坐直姿勢吸吮。此設計可減少餵哺引致的不適、幫助消化，並使您和您的寶寶在餵哺時更加舒適。

    奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣

    奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣

    我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可將空氣排出奶嘴，令寶寶吸入較少空氣，並有助解決常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不適。

    AirFree™ 排氣裝置，容易清洗、組裝

    AirFree™ 排氣裝置，容易清洗、組裝

    AirFree™ 排氣口可輕鬆裝於所有 Philips Avent 防絞痛奶瓶和 Classic+ 奶瓶，排氣口更採用一體成形設計，令清潔變得輕而易舉。

    簡易使用

    簡易使用

    首先，將奶水倒入瓶內，將 AirFree™ 排氣裝置套在奶瓶邊，然後擰緊奶嘴。只須將奶瓶向下倒轉，奶嘴便會裝滿奶水。大功告成！餵哺時，請確定 AirFree™ 排氣裝置保持在奶瓶上。即使將奶瓶垂直放平，奶嘴仍會裝滿奶水，更容易以坐直姿勢餵哺。

    兼容所有大小的 Philips Avent 防絞痛奶瓶

    兼容所有大小的 Philips Avent 防絞痛奶瓶

    Philips Avent AirFree™ 排氣口兼容我們的 4 安士 / 125 毫升、9 安士 / 260 毫升和 11 安士 / 330 毫升 Philips Avent 防絞痛奶瓶。AirFree 排氣口與 Natural 奶瓶並不兼容。

    技術規格

    • AirFree™ 排氣裝置

      物料
      PBT & LSR

    • 包含物件

      AirFree 排氣口
      2  件數

    • 方便易用

      AirFree™ 排氣裝置
      可放入洗碗機及微波爐，簡易組裝及清潔

    • 功能

      方便易用
      • 易於清潔和組裝
      • 一體成形設計，更容易組裝
      兼容性
      完全兼容防脹氣奶瓶和 Classic+ 奶瓶

    • 成長階段

      階段
      0 - 6 個月

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可於餵哺時令寶寶吸入較少空氣。即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，更容易被環抱為坐直姿勢餵哺。避免寶寶將空氣吸入肚裡，有助減少常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不安。
    • 對 2 週大的嬰兒使用 Philips Avent 奶瓶餵哺的脹氣感遠比傳統奶瓶小，與另一優質奶瓶品牌相比更可明顯減少晚上哭鬧情況。
    • 什麽是絞痛？絞痛會如何影響寶寶？絞痛的部分原因是餵哺寶寶時吸入空氣，從而令寶寶的消化系統不適。絞痛的徵狀包括哭鬧、煩躁、打嗝和吐奶。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。