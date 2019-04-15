奶嘴會填滿奶水，減少吸入空氣，更容易以坐直姿勢餵哺

即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，讓您的寶寶可以更自然被環抱坐直姿勢吸吮。此設計可減少餵哺引致的不適、幫助消化，並使您和您的寶寶在餵哺時更加舒適。