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  • 特別貼合小嘴巴和小手 特別貼合小嘴巴和小手 特別貼合小嘴巴和小手

    Avent 動物形狀固齒器系列

    SCF894/01

    特別貼合小嘴巴和小手

    AVENT 不含 BPA 動物形狀固齒器 SCF894/01 系列在不同的長牙階段之中按摩寶寶疼痛的牙齦。多彩有趣的設計完全貼合寶寶的小手和小嘴巴，有助舒緩長牙時的不適。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$75.00

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    使用溫水容易清潔

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    此款固齒器符合人體工學設計，圓形邊緣設計可讓寶寶拿握，而且清潔容易，不藏污垢。只需使用溫水沖洗即可再次使用！

    質地涼快，牙齒背部長出時可按摩牙肉

    質地涼快，牙齒背部長出時可按摩牙肉

    這款內含凝膠的固齒器可放於冰箱內冷藏，使用時可提供冰鎮效果，有助紓緩寶寶長牙時的不適。不同的材質亦有不同的壓力等級，可按照寶寶的喜好選擇使用。

    Philips AVENT 固齒器絕不含 BPA 和鄰苯二甲酸酯

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    不含 BPA - 符合歐盟指令 2011/8/EU。

    可放在冰箱中令固齒器格外清涼

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    七彩繽紛，功能有趣，鼓勵玩樂

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    技術規格

    • 功能特點

      不含 BPA
      舒緩長牙時的不適
      衛生
      七彩繽紛鼓勵玩樂
      冰鎮按摩牙齦
      適合後方牙齒

    • 原產地

      馬來西亞群島

    • 成長階段

      階段
      • 0 - 6 個月
      • 6 - 12 個月

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