特別貼合小嘴巴和小手

AVENT 不含 BPA 動物形狀固齒器 SCF894/01 系列在不同的長牙階段之中按摩寶寶疼痛的牙齦。多彩有趣的設計完全貼合寶寶的小手和小嘴巴，有助舒緩長牙時的不適。 查看各種好處