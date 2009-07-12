特別貼合小嘴巴和小手
AVENT 不含 BPA 動物形狀固齒器 SCF894/01 系列在不同的長牙階段之中按摩寶寶疼痛的牙齦。多彩有趣的設計完全貼合寶寶的小手和小嘴巴，有助舒緩長牙時的不適。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$75.00
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使用溫水容易清潔
此款固齒器符合人體工學設計，圓形邊緣設計可讓寶寶拿握，而且清潔容易，不藏污垢。只需使用溫水沖洗即可再次使用！
質地涼快，牙齒背部長出時可按摩牙肉
這款內含凝膠的固齒器可放於冰箱內冷藏，使用時可提供冰鎮效果，有助紓緩寶寶長牙時的不適。不同的材質亦有不同的壓力等級，可按照寶寶的喜好選擇使用。
Philips AVENT 固齒器絕不含 BPA 和鄰苯二甲酸酯
不含 BPA - 符合歐盟指令 2011/8/EU。
技術規格
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功能特點
- 不含 BPA
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是
- 舒緩長牙時的不適
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有
- 衛生
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有
- 七彩繽紛鼓勵玩樂
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有
- 冰鎮按摩牙齦
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有
- 適合後方牙齒
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有
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原產地
- 馬來西亞群島
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是
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成長階段
- 階段
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