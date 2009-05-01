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    Philips Avent 嬰兒浴室及房間溫度計

    SCH550/20

    準確測溫

    Philips Avent 電子浴室和睡房溫度計具備雙重功能，可方便地監測嬰兒房間及浴室的溫度。同時，本產品經設計和測試，還可作為一款安全的浴室趣味玩具。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$180.00

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    符合所有相關的玩具安全標準

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    本產品經全面檢測符合玩具標準要求，可安全使用。

    安全又有趣

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    設計為安全又有趣的嬰兒玩具，可讓嬰兒在洗澡時玩耍，沒有年齡限制。

    準確讀取浴室或睡房溫度

    此電子浴室和睡房溫度計可方便您測量嬰兒浴室及房間的溫度。最適合寶寶的水溫是介於 36.5 °C 和 38 °C 之間，如果水溫高於 39°C，對寶寶來說就會過熱，並且可能導致燙傷！對嬰兒來說，最理想的睡眠室溫大約是 18°C。

    技術規格

    • 配件

      用戶手冊

    • 電源

      電池類型
      LR44
      電池數量
      2
      可移除/可更換

    • 技術規格

      符合
      EN 71、ASTM F963-96a 技術
      Operating temperature range
      10-45  °C
      準確度
      +/-1  °C

    • 成長階段

      階段
      • 0 - 6 個月
      • 6 - 12 個月

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