準確測溫
Philips Avent 電子浴室和睡房溫度計具備雙重功能，可方便地監測嬰兒房間及浴室的溫度。同時，本產品經設計和測試，還可作為一款安全的浴室趣味玩具。 查看各種好處
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建議零售價: HK$180.00
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符合所有相關的玩具安全標準
本產品經全面檢測符合玩具標準要求，可安全使用。
安全又有趣
設計為安全又有趣的嬰兒玩具，可讓嬰兒在洗澡時玩耍，沒有年齡限制。
準確讀取浴室或睡房溫度
此電子浴室和睡房溫度計可方便您測量嬰兒浴室及房間的溫度。最適合寶寶的水溫是介於 36.5 °C 和 38 °C 之間，如果水溫高於 39°C，對寶寶來說就會過熱，並且可能導致燙傷！對嬰兒來說，最理想的睡眠室溫大約是 18°C。
技術規格
-
配件
- 用戶手冊
-
是
-
電源
- 電池類型
-
LR44
- 電池數量
-
2
- 可移除/可更換
-
是
-
技術規格
- 符合
-
EN 71、ASTM F963-96a 技術
- Operating temperature range
-
10-45
°C
- 準確度
-
+/-1
°C
-
成長階段
- 階段
-
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