準確讀取浴室或睡房溫度

此電子浴室和睡房溫度計可方便您測量嬰兒浴室及房間的溫度。最適合寶寶的水溫是介於 36.5 °C 和 38 °C 之間，如果水溫高於 39°C，對寶寶來說就會過熱，並且可能導致燙傷！對嬰兒來說，最理想的睡眠室溫大約是 18°C。