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  • 支援寶寶自身的喝奶節奏 支援寶寶自身的喝奶節奏 支援寶寶自身的喝奶節奏

    Philips Avent Natural Response PPSU 嬰兒奶瓶

    SCY940/02

    支援寶寶自身的喝奶節奏

    自然吮吸奶嘴只會在寶寶主動吸乳時才會釋放乳汁。寶寶可以像吮吸母乳一樣按照自己的節奏喝奶，輕鬆實現結合母乳和奶瓶的餵哺方式。

    查看各種好處

    Philips Avent Natural Response PPSU 嬰兒奶瓶

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    支援寶寶自身的喝奶節奏

    模擬乳房的奶嘴設計

    • 2 個嬰兒奶瓶
    • 4 安士 / 125 毫升
    • 0-3 個月
    • 慢速流量奶嘴
    • PPSU
    自然吮吸奶嘴

    自然吮吸奶嘴

    自然吮吸奶嘴可配合寶寶的自然喝奶節奏，輕鬆實現結合母乳和奶瓶的餵哺方式。奶嘴有一個獨特的開口，只有當寶寶主動吸乳時才會釋放乳汁。因此，當他們停下來吞嚥和呼吸時，乳汁也會被截住。

    專為減少絞痛和不適而設計

    專為減少絞痛和不適而設計

    防絞痛活門的設計可防止空氣在哺乳期間進入寶寶腸胃，有助減少絞痛和不適。

    防滴漏奶嘴設計可防止乳汁滴漏和流出

    防滴漏奶嘴設計可防止乳汁滴漏和流出

    獨特的奶嘴開口只會在寶寶吸吮時釋放乳汁。因此，無論在家中或出門在外，都不必擔心乳汁會流出。

    找到合適的奶嘴至為重要

    找到合適的奶嘴至為重要

    我們每個人都有自己的學習步調。吸吮是一項技能，有些嬰兒掌握得比其他嬰兒快。因此，部分嬰兒在轉用自然吮吸奶嘴前，或會先從我們的初學吮吸奶嘴（0 號奶嘴）中受益。如您的嬰兒使用自然吮吸奶嘴時需超過 20 分鐘才能飲用 50 毫升/1.7 安士，請轉用初學吮吸奶嘴。如果嬰兒只是在玩奶嘴而非喝奶，或顯得有些沮喪，則可嘗試較高流速的奶嘴。如餵哺困難持續，請諮詢醫療專業人員。

    就連寶寶都小手都能輕鬆掌握

    就連寶寶都小手都能輕鬆掌握

    符合人體工學的奶瓶在任何角度都容易手握，大幅提升哺乳時的舒適感。父母和寶寶都小手都能輕鬆掌握。

    一種耐高溫*的輕盈物料

    一種耐高溫*的輕盈物料

    PPSU 以其琥珀金色外觀而為人熟悉，是一種兼具舒適感和耐用性的物料，具有與玻璃相似的耐高溫效能*，而且相當輕巧。

    簡單易用，容易清洗，組裝快捷

    簡單易用，容易清洗，組裝快捷

    寬瓶頸設計方便注水及清潔。配件少，組合簡單快捷。

    為寶寶挑選合適的奶嘴流速

    為寶寶挑選合適的奶嘴流速

    每個寶寶的餵哺方式都各有不同，而且都有自己的發展步調。因此，我們設計了一系列流速，以便您可以找到最適合寶寶的流速，讓奶瓶更切合個人需要。所有自然吮吸奶嘴均由柔軟的矽膠製成。

    相同產品，全新導流系統

    相同產品，全新導流系統

    我們現已採用基於流速的導流系統。請從奶瓶隨附的奶嘴開始使用。如果發現嬰兒嘴巴漏奶或吞咽太快，可嘗試較低流速的奶嘴；如果嬰兒只是在玩奶嘴而非喝奶，或顯得有些沮喪，則可嘗試較高流速的奶嘴。在此升級過程中，您可能會收到其中任意一種包裝款式。

    兼容 Philips Avent 系列產品

    兼容 Philips Avent 系列產品

    可與我們的吸乳器、奶瓶和杯子配合使用，在您需要時提供適合的產品。

    自然反應奶嘴及奶瓶不含雙酚 A**

    自然反應奶嘴及奶瓶不含雙酚 A**

    Philips Avent Natural 奶瓶及奶嘴由不含雙酚 A** 物料製成。

    耐心靜待寶寶適應

    耐心靜待寶寶適應

    我們的全新自然反應嬰兒奶瓶有別於一般的自流式嬰兒奶瓶。就像母乳餵哺一樣，可能需要嘗試幾次方可適應，這是再自然不過的過程。

    奶嘴摸擬乳房形狀，讓寶寶自然銜住

    奶嘴摸擬乳房形狀，讓寶寶自然銜住

    寬闊、柔軟且富有彈性的奶嘴旨在模擬乳房的形狀和觸感，讓寶寶舒適地銜住及吸吮。

    技術規格

    • 包含物件

      4 安士/125 毫升嬰兒奶瓶
      2  件數
      慢流速奶嘴
      2 件

    • 功能

      奶嘴特點
      • 防滴漏技術
      • 摸擬乳房形狀的奶嘴設計
      • 超柔軟靈活奶嘴
    Badge-D2C

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