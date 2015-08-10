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無線便攜式喇叭

SD700B/00
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    無線便攜式喇叭

    SD700B/00

    您的多功能無線便攜式喇叭

    使用這款 Philips 全功能便攜式喇叭，您可通過藍牙、USB、MicroSD 卡及音訊輸入連接線輕鬆播放自己最喜愛的音樂。這款喇叭體型精巧，並隨附可充電電池，還有多種顏色可供選擇。 查看各種好處

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    建議零售價: HK$799.00

    無線便攜式喇叭

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      • 黑色
      • USB
      3W RMS 總輸出功率

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      這系統擁有 3W RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦 (W) 為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      經藍牙無線音樂串流

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      藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

      使用 USB/MicroSD 咭輕鬆播放

      只要在 USB 或 MicroSD 咭中載入所要的內容，然後將咭插入播放機，您就再也不需煩惱沒有娛樂可選。

      內置數碼 FM 收音機

      數碼收音機是一種經由地上廣播發射台的全新廣播方式，比 FM 類比傳輸更佳。它以清晰而毫無爆音的音質提供更多選擇及資訊及聽眾。此技術可讓接收者鎖定其所能找到最強的訊號。有了數碼電台就無需再記住頻率，全部按電台名稱調階，所以亦無需在移動中手動重新調階。

      立體聲耳筒插孔可實現更佳個人音樂享受

      搭配此 Philips 裝置，連上個人耳筒，即可隨時享受更個人的聆聽體驗。只需將個人耳筒連接至此裝置，便可享受高音質的最愛音樂且不必擔心干擾他人。

      技術規格

      • 設計和外表

        顏色
        黑色

      • 連接

        音訊輸入（3.5 毫米）
        耳機輸出

      • 選台器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM

      • 舒適

        顯示類型
        LED 顯示屏

      • 電源

        電池類型
        內置鋰聚合物
        音樂播放時間
        12  小時

      • 配件

        USB 線
        供充電使用
        FM 天線

      • 播放聲音

        播放媒體
        • USB 快閃磁碟
        • MicroSD 咭
        播放模式
        • 快進及反帶
        • 下一首/上一首曲目搜尋
        • 播放及暫停
        音訊支援格式
        MP3

      • 音響系統

        頻率範圍
        60Hz-20kHz
        總輸出功率
        3W RMS（最大）
        訊噪比
        > 70dB
        THD
        < 1%
        輸入敏感度
        600mV

      • 左/右喇叭

        驅動器功率範圍
        0-5W x 1
        喇叭驅動器
        2 個 1.5 吋全音域
        頻率範圍
        100Hz-20kHz

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