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Shaver S9000 Prestige

剃鬚刀頭

SH98/71
  • 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣
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    Shaver S9000 Prestige 剃鬚刀頭

    SH98/71

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 9000 Prestige 電鬚刨兼容使用。 查看各種好處

    建議零售價: HK$600.00

    Shaver S9000 Prestige 剃鬚刀頭

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 9000 Prestige 電鬚刨兼容使用。 查看各種好處

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      S9000 Prestige 更換刀頭

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      容易替換

      容易替換

      1. 取下電鬚刨的頂蓋。2. 更換新的剃鬚刀頭。3. 如要重設電鬚刨，按住開/關按鈕 5 秒或以上。

      輕鬆保持電鬚刨的最佳狀態

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      親膚舒適環備有順滑金屬塗層，讓您剃鬚時倍感順滑

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      最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示（剃鬚刀頭組件符號），會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。

      技術規格

      • 剃鬚刀頭

        適用產品類型
        SP98xx
        各包裝中的剃鬚刀頭
        3

      • 配件

        支架
        完全組裝的支架

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