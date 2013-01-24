如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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SH98 更換刀頭兼容 S9000 Prestige。
1. 取下電鬚刨的頂蓋。2. 更換新的剃鬚刀頭。3. 如要重設電鬚刨，按住開/關按鈕 5 秒或以上。
升級解決方案讓您以前所未有的輕鬆方式來維持您的 Philips 電鬚刨。全新設計讓您只需兩步，即可安裝新的剃鬚刀頭、徹底清洗電鬚刨，帶來最佳的日常剃鬚程序。
納米科技精確切剃刀片採用納米增強技術，配備特強持久鋒利刀片。以最高精確度剃除毛髮，為肌膚帶來極致貼面的最佳效果。
我們優秀的親膚舒適系統，讓您高效剃鬚，即使長時間（最多 7 天）沒有剃鬚，亦能輕鬆剃除毛髮。此全新寬闊圓形刀口每次來回可剃除更多毛髮，感覺與別不同，令皮膚更感舒適。
配備卓越的 SkinComfort 刀頭環，可在皮膚上順滑移動。刀頭上的順滑金屬塗層，有效防止磨擦，帶來無比溫和的順滑感。
最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示（剃鬚刀頭組件符號），會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。