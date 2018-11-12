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    Shaver S9000 Prestige 替換剃鬚刀頭

    SH98/71

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    S9000 Prestige 更換刀頭

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    SH98 替換刀頭兼容所有圓形刀頭的 Shavers S9000 Prestige（SP981X、SP982X 及 SP986X）。替換刀頭不兼容稜角刀頭的 S9000 Prestige（SP983X、SP984X、SP987X 及 SP988X），這些電鬚刨使用下一代產品 SH91。SH91 替換刀頭兼容所有稜角刀頭及圓形刀頭的 Shavers S9000 Prestige。

    更換簡單

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    1. 取下電鬚刨的頂蓋。2. 更換新的剃鬚刀頭。3. 如要重設電鬚刨，按住開/關按鈕 5 秒或以上。

    輕鬆保持電鬚刨的最佳狀態

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    升級解決方案讓您以前所未有的輕鬆方式來維持您的 Philips 電鬚刨。全新設計讓您只需兩步，即可安裝新的剃鬚刀頭、徹底清洗電鬚刨，帶來最佳的日常剃鬚程序。

    刀片強勁鋒利，帶來極致貼服感

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    更少的剃動次數，減少皮膚不適。

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    輕鬆緊貼皮膚滑動

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    S9000 Prestige 電鬚刨具有防止磨擦的 SkinComfort 刀頭環，可在皮膚上輕鬆滑動。

    只需兩步，輕鬆更換剃鬚刀頭

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    最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示（剃鬚刀頭組件符號），會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。

    技術規格

    • 剃鬚刀頭

      適用產品類型
      適用於 SP981X、SP982X 及 SP986X
      各包裝中的剃鬚刀頭
      3

    • 配件

      支架
      完全組裝的支架
    Badge-D2C

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