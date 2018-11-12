S9000 Prestige 更換刀頭

SH98 替換刀頭兼容所有圓形刀頭的 Shavers S9000 Prestige（SP981X、SP982X 及 SP986X）。替換刀頭不兼容稜角刀頭的 S9000 Prestige（SP983X、SP984X、SP987X 及 SP988X），這些電鬚刨使用下一代產品 SH91。SH91 替換刀頭兼容所有稜角刀頭及圓形刀頭的 Shavers S9000 Prestige。