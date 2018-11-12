SH98 替換刀頭兼容所有圓形刀頭的 Shavers S9000 Prestige（SP981X、SP982X 及 SP986X）。替換刀頭不兼容稜角刀頭的 S9000 Prestige（SP983X、SP984X、SP987X 及 SP988X），這些電鬚刨使用下一代產品 SH91。SH91 替換刀頭兼容所有稜角刀頭及圓形刀頭的 Shavers S9000 Prestige。
1. 取下電鬚刨的頂蓋。2. 更換新的剃鬚刀頭。3. 如要重設電鬚刨，按住開/關按鈕 5 秒或以上。
升級解決方案讓您以前所未有的輕鬆方式來維持您的 Philips 電鬚刨。全新設計讓您只需兩步，即可安裝新的剃鬚刀頭、徹底清洗電鬚刨，帶來最佳的日常剃鬚程序。
Philips S9000 Prestige 電鬚刨帶來最貼面順滑的剃鬚效果。納米科技精確切剃刀片持久銳利，以最高精確度剃除鬍鬚，帶來細緻效果。
剃鬚極具效率，即使剃除長鬍鬚依然得心應手。這款 Philips 電鬚刨配備加闊圓孔，每次可剃除更多鬍鬚，令您無需在同一位置反覆剃動。
S9000 Prestige 電鬚刨具有防止磨擦的 SkinComfort 刀頭環，可在皮膚上輕鬆滑動。
最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示（剃鬚刀頭組件符號），會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。
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