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  • 貼面過人，極致溫和 貼面過人，極致溫和 貼面過人，極致溫和

    Shaver S9000 Prestige 乾濕兩用電鬚刨，9000 Prestige 系列

    SP9820/12

    貼面過人，極致溫和

    使用 Philips S9000 Prestige，即使 7 日未有剃鬚，亦能享受令人難以置信的平滑貼面效果。電鬚刨具備 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，締造夢寐以求的剃鬚體驗。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,998.00

    Shaver S9000 Prestige 乾濕兩用電鬚刨，9000 Prestige 系列

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    貼面過人，極致溫和

    無可比擬的貼面舒適感*

    • 納米科技精確切剃系統
    • 至尊親膚舒適環
    • 鬍鬚密度智能感應
    • 卓越的 SkinGlide 塗層
    刀片強勁鋒利，帶來極致貼服感

    刀片強勁鋒利，帶來極致貼服感

    每分鐘可修剪高達 150,000 次，納米科技雙重精鋼切剃刀片為肌膚帶來極致貼面的最佳效果。72 片自動磨利刀片採用納米增強技術，配備特強持久鋒利刀片，時刻締造超貼面剃鬚效果。

    刀片位置絕佳，確保精確修剪

    刀片位置絕佳，確保精確修剪

    Philips S9000 Prestige 具備高精確度懸掛系統，確保刀片位置絕佳，每次修剪都極致精確，避免拉扯皮膚的不適感。

    高速的剃鬚效能

    高速的剃鬚效能

    Philips 最先進的數碼摩打轉速極快，性能絕佳。無論面部輪廓或鬍鬚密度如何，修剪效果都同樣精確。

    輕鬆緊貼皮膚滑動

    輕鬆緊貼皮膚滑動

    Philips S9000 Prestige 配備卓越的 SkinGlide 塗層，可在皮膚上順滑移動。刀頭上的順滑金屬塗層，有效防止磨擦，帶來無比溫和的順滑感。

    有效理順鬍鬚

    有效理順鬍鬚

    電鬚刨的智能鬍鬚感應器以每秒 500 次的讀速讀取鬍鬚密度。此技術可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且温和的剃鬚體驗。

    度身訂造的剃鬚體驗

    度身訂造的剃鬚體驗

    調校電鬚刨的速度，根據您的膚質和偏好個人化您的剃鬚流程。

    有效捕捉難以剃除的毛髮

    有效捕捉難以剃除的毛髮

    這款 Philips 電鬚刨的 360-D+ 靈活刀頭全方位緊貼每個輪廓曲線，捕捉平時難以剃除的鬍鬚，帶來順滑的剃鬚效果。

    選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

    選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

    乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。

    修剪鬍鬚和鬢角

    修剪鬍鬚和鬢角

    使用親膚的 SmartClick 修髮器，預先修剪鬍鬚。最適合修剪鬢角和鬍子造型。

    妥善存放和保護

    妥善存放和保護

    S9000 Prestige 電鬚刨隨附高級收納袋，配備 Qi 充電墊和配件。適合旅行使用，或在不使用時安全地存放電鬚刨。

    使用、打開、潔淨，輕鬆簡單

    使用、打開、潔淨，輕鬆簡單

    憑藉特別設計的機身內部，只需用清水徹底清潔電鬚刨，方便簡單。您只需打開剃鬚刀頭，在水龍頭下清洗兩側，即可徹底潔淨。

    1 小時內即可完全充電

    1 小時內即可完全充電

    1 小時內即可完全充電。電鬚刨配備強大的鋰離子電池，可使用多年。

    技術規格

    • 配件

      SmartClick
      修髮器
      收納袋
      收納盒

    • 電源

      電池類型
      鋰離子電池
      充電
      1 小時完成充電
      操作時間
      60 分鐘
      快速充電
      5 分鐘

    • 設計

      塗裝
      永恆典雅
      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適

    • 服務

      替換刀頭
      每兩年用 SH98 更換
      兩年保養

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      360-D+ 靈活刀頭
      剃鬚系統
      • 納米科技雙重精鋼切剃刀片
      • 卓越的親膚舒適系統
      SkinIQ 技術
      • 高控制度懸掛系統
      • 數碼摩打，轉速極快
      • 具保護效能的 SkinGlide 塗層
      • 鬍鬚密度智能感應
      • 個人舒適設定選擇

    • 方便易用

      乾濕兩用
      乾濕兩用
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      清潔
      • 3 步清潔
      • 可水洗機身

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