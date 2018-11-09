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貼面過人，極致溫和
使用 Philips S9000 Prestige，即使 7 日未有剃鬚，亦能享受令人難以置信的平滑貼面效果。電鬚刨具備 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，締造夢寐以求的剃鬚體驗。查看各種好處
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每分鐘可修剪高達 150,000 次，納米科技雙重精鋼切剃刀片為肌膚帶來極致貼面的最佳效果。72 片自動磨利刀片採用納米增強技術，配備特強持久鋒利刀片，時刻締造超貼面剃鬚效果。
Philips S9000 Prestige 具備高精確度懸掛系統，確保刀片位置絕佳，每次修剪都極致精確，避免拉扯皮膚的不適感。
Philips 最先進的數碼摩打轉速極快，性能絕佳。無論面部輪廓或鬍鬚密度如何，修剪效果都同樣精確。
Philips S9000 Prestige 配備卓越的 SkinGlide 塗層，可在皮膚上順滑移動。刀頭上的順滑金屬塗層，有效防止磨擦，帶來無比溫和的順滑感。
電鬚刨的智能鬍鬚感應器以每秒 500 次的讀速讀取鬍鬚密度。此技術可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且温和的剃鬚體驗。
調校電鬚刨的速度，根據您的膚質和偏好個人化您的剃鬚流程。
這款 Philips 電鬚刨的 360-D+ 靈活刀頭全方位緊貼每個輪廓曲線，捕捉平時難以剃除的鬍鬚，帶來順滑的剃鬚效果。
乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。
使用親膚的 SmartClick 修髮器，預先修剪鬍鬚。最適合修剪鬢角和鬍子造型。
S9000 Prestige 電鬚刨隨附高級收納袋，配備 Qi 充電墊和配件。適合旅行使用，或在不使用時安全地存放電鬚刨。
憑藉特別設計的機身內部，只需用清水徹底清潔電鬚刨，方便簡單。您只需打開剃鬚刀頭，在水龍頭下清洗兩側，即可徹底潔淨。
1 小時內即可完全充電。電鬚刨配備強大的鋰離子電池，可使用多年。
配件
電源
設計
服務
剃鬚效能
方便易用
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