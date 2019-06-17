根據您的工作習慣而設
這款滑鼠尤其舒適，適合您的掌形，可輕鬆裝入電腦包，電線管理方便，光學感應器可適應在大多數表面上工作。 查看各種好處
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獨特時尚設計，配合您的酷炫風格
滑鼠的纖巧設計便於攜帶，可在出行時隨時使用，提高生產力。
技術規格
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作業系統/系統需求
- 系統需求
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Microsoft Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 或以上、Linux、Mac OS
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實體尺寸
- 尺寸 (長x寬x高)
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110.03×57.4×29.7 毫米
- 重量
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62.2 克
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技術規格
- 按鈕
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4 個按鈕
- 塗層類型
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啞光
- 連接
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USB 2.0 有線
- 設計類型
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人體工學設計
- 驅動程式要求
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免驅動程式
- 光學感應器精準度
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1000/1600 DPI，2 個可調節 DPI 等級
- 產品類型
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有線滑鼠
- 針對的左手/右手使用者
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左右手使用者皆適宜
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