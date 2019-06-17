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  • 根據您的工作習慣而設 根據您的工作習慣而設 根據您的工作習慣而設
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    200 Series 有線滑鼠

    SPK7204/00

    根據您的工作習慣而設

    這款滑鼠尤其舒適，適合您的掌形，可輕鬆裝入電腦包，電線管理方便，光學感應器可適應在大多數表面上工作。

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    200 Series 有線滑鼠

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    根據您的工作習慣而設

    • 4 個按鈕
    • USB 有線
    • 光學感應器
    獨特時尚設計，配合您的酷炫風格

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    滑鼠的纖巧設計便於攜帶，可在出行時隨時使用，提高生產力。

    即插即用有線 USB 連接

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    按鈕能承受數百萬次點擊，極致耐用

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    精準的光學追蹤，令控制更為順暢

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    滑鼠符合人體工學，設計一流舒適

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    無論左手或右手使用亦同樣舒適

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    技術規格

    • 作業系統/系統需求

      系統需求
      Microsoft Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 或以上、Linux、Mac OS

    • 實體尺寸

      尺寸 (長x寬x高)
      110.03×57.4×29.7 毫米
      重量
      62.2 克

    • 技術規格

      按鈕
      4 個按鈕
      塗層類型
      啞光
      連接
      USB 2.0 有線
      設計類型
      人體工學設計
      驅動程式要求
      免驅動程式
      光學感應器精準度
      1000/1600 DPI，2 個可調節 DPI 等級
      產品類型
      有線滑鼠
      針對的左手/右手使用者
      左右手使用者皆適宜

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