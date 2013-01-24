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筆記簿型電腦鏡頭

SPZ6500/00
  • 您的網絡電腦鏡頭 您的網絡電腦鏡頭 您的網絡電腦鏡頭
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    筆記簿型電腦鏡頭

    SPZ6500/00

    您的網絡電腦鏡頭

    透過真正的 2 百萬像素技術，欣賞高清視訊。自動對焦功能讓您無需手動調焦便可獲得清晰圖像，而廣角鏡頭則可讓您和您的家人獲得最佳拍攝視野。这是一款流行且輕巧的旅行伴侶。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$499.00

    筆記簿型電腦鏡頭

    您的網絡電腦鏡頭

    透過真正的 2 百萬像素技術，欣賞高清視訊。自動對焦功能讓您無需手動調焦便可獲得清晰圖像，而廣角鏡頭則可讓您和您的家人獲得最佳拍攝視野。这是一款流行且輕巧的旅行伴侶。

    您的網絡電腦鏡頭

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      真正的 2.0 百萬像素

      數碼動態補償呈現不閃爍的影像

      數碼動態補償呈現不閃爍的影像

      Philips 發明了數碼動態補償技術，可以消除動態影像的抖動現象。不論是接收廣播節目，抑或透過電影媒介播放，數碼動態補償會評估影像中的動作，改善其中的晃動現象，重現流暢的動作，提供最清晰的效果。

      真正的 2 百萬像素，實現高品質視訊

      影像品質主要取決於百萬像素數。200 萬像素 CMOS 感應器為您提供與之前電腦鏡頭完全不相干、前所未有的高品質視訊影像。

      經驗證的 Skype 高品質視訊

      這款電腦鏡頭通過了 Skype 認證。因此，定能為您帶來高質素的視訊和聲音，讓您免費與世界各地的親朋好友進行通話和發送即時訊息。

      照片解像度提高到 8 百萬像素

      您的電腦鏡頭可拍攝出展現更多細節的 800 萬像素（軟件強化）解像度的照片，足以打印出海報大小的高解像度圖像。

      自動對焦提供清晰鮮明的影像與照片

      可確保視訊與照片清晰鮮明。影像感應器偵測到影像不夠清晰時，自動對焦便會迅速而精準地重新調整鏡頭，完全不必手動調整。現在，有了 Philips 專屬的全新對焦演算技術，速度之快更是無與倫比。

      廣角鏡頭可讓畫格中容納更多人

      高品質玻璃廣角鏡頭可帶來更廣闊的可視範圍。廣角鏡頭和廣角攝影鏡頭的操作方式相同，可讓影像畫格中容納更多人且不會降低影像品質。

      Pixel Plus 2 為您帶來更細緻、更有層次感及更清晰的畫質

      透過 Pixel Plus 2 技術，您的電腦鏡頭可持續以難以置信的細緻畫質為您顯示自然而清晰銳利的影像。這全賴於強勁的 Pixel Plus 2 處理器——應用於電腦影像的創新電視成像技術。它增加了行數和像素，可為您帶來最佳影像質素。

      雙重內置麥克風增強立體聲效果

      讓您的聲音透過清晰立體音效自然傳達。內置雙向麥克風與 Philips 專利音訊發送技術可為您營造幾乎無雜訊與迴音的空間。系統僅擷取用戶聲音，將其他聲音通通降到最低。

      降噪與回聲抑制

      這項非凡的降噪技術可減少外界噪音，不論在寧靜或嘈雜的環境，均可提升語音通話的清晰度。而且，它還可抑制回音，讓對方可更清楚地聽到您的聲音。

      盒裝夾可輕鬆固定在筆記簿型電腦和顯示器上

      盒裝夾適合在筆記簿型電腦和顯示器上使用。

      防刮花鏡頭護蓋

      這是首款配備鏡頭保護蓋標準的電腦鏡頭。保護高品質、五行元素玻璃鏡頭在外出旅遊時避免沾染灰塵和刮花。

      技術規格

      • 技術

        感應器
        2.0 MP CMOS
        鏡頭視角
        70 度
        鏡頭最大光圈
        F:2.0
        白平衡
        2600 – 7600 k
        鏡頭構造
        5 種元素
        自動對焦
        最小光照
        < 2 明亮度
        資料格式
        YUY2、MJPEG
        色深
        16 位元

      • 解像度

        影像解像度
        2 百萬像素
        照片解像度
        2 百萬像素
        內插照片解像度
        8 百萬像素
        最大畫面速率
        90 fps

      • 音訊

        咪高風
        兩個內置麥克風
        降噪功能
        回聲抑制功能
        立體聲

      • 配件

        附配件
        備用盒裝夾

      • 其他功能

        數碼變焦
        8x
        臉部追蹤
        好玩的影像功能
        • 變換您的背景
        • 奇趣相框
        • 奇趣標誌
        • 奇趣效果
        Pixel Plus 2
        數碼動態補償
        Snapshot按鈕
        開/關活動 LED 指示燈

      • 軟件

        專用軟件
        Philips CamSuite
        WebCam Viewer
        WebCam Companion
        新增視訊至
        • Skype
        • Windows Live Messenger
        • Yahoo! Messenger
        • AOL Instant Messenger

      • 系統需求

        操作系統
        • Microsoft Windows XP (SP2)
        • Microsoft Windows Vista
        處理器
        Intel Pentium® 4 2.4 GHz 或 AMD® 同級處理器
        RAM 記憶體
        512 MB RAM 或以上
        硬碟空間
        300-700 MB
        USB
        閒置的 USB 連接埠
        CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機

      • 連接

        纜線長度
        80 厘米
        接口
        USB 2.0
        電源
        USB 線供電
        USB 視訊分級
        UVC

      • 產品尺寸

        寬度
        6.47  厘米
        高度
        3  厘米
        深度
        2.66  厘米
        重量
        0.064  千克
        寬度（含機座）
        6.47  厘米
        高度（含機座）
        5  厘米
        深度（含機座）
        5.5  厘米
        重量（連支架）
        0.07  千克

      • 包裝尺寸

        高度
        17.5  厘米
        寬度
        14.5  厘米
        深度
        6  厘米
        淨重
        0.1  千克
        總重量
        0.305  千克
        淨重
        0.205  千克
        EAN
        87 12581 50012 2
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      • 外盒

        長度
        25.6  厘米
        寬度
        18.8  厘米
        高度
        16.3  厘米
        淨重
        0.4  千克
        總重量
        2.4  千克
        淨重
        2  千克
        EAN
        87 12581 50059 7
        產品包裝數目
        4

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