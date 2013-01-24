您的網絡電腦鏡頭
透過真正的 2 百萬像素技術，欣賞高清視訊。自動對焦功能讓您無需手動調焦便可獲得清晰圖像，而廣角鏡頭則可讓您和您的家人獲得最佳拍攝視野。这是一款流行且輕巧的旅行伴侶。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
您的網絡電腦鏡頭
透過真正的 2 百萬像素技術，欣賞高清視訊。自動對焦功能讓您無需手動調焦便可獲得清晰圖像，而廣角鏡頭則可讓您和您的家人獲得最佳拍攝視野。这是一款流行且輕巧的旅行伴侶。
您的網絡電腦鏡頭
透過真正的 2 百萬像素技術，欣賞高清視訊。自動對焦功能讓您無需手動調焦便可獲得清晰圖像，而廣角鏡頭則可讓您和您的家人獲得最佳拍攝視野。这是一款流行且輕巧的旅行伴侶。
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您的網絡電腦鏡頭
透過真正的 2 百萬像素技術，欣賞高清視訊。自動對焦功能讓您無需手動調焦便可獲得清晰圖像，而廣角鏡頭則可讓您和您的家人獲得最佳拍攝視野。这是一款流行且輕巧的旅行伴侶。
Philips 發明了數碼動態補償技術，可以消除動態影像的抖動現象。不論是接收廣播節目，抑或透過電影媒介播放，數碼動態補償會評估影像中的動作，改善其中的晃動現象，重現流暢的動作，提供最清晰的效果。
影像品質主要取決於百萬像素數。200 萬像素 CMOS 感應器為您提供與之前電腦鏡頭完全不相干、前所未有的高品質視訊影像。
這款電腦鏡頭通過了 Skype 認證。因此，定能為您帶來高質素的視訊和聲音，讓您免費與世界各地的親朋好友進行通話和發送即時訊息。
您的電腦鏡頭可拍攝出展現更多細節的 800 萬像素（軟件強化）解像度的照片，足以打印出海報大小的高解像度圖像。
可確保視訊與照片清晰鮮明。影像感應器偵測到影像不夠清晰時，自動對焦便會迅速而精準地重新調整鏡頭，完全不必手動調整。現在，有了 Philips 專屬的全新對焦演算技術，速度之快更是無與倫比。
高品質玻璃廣角鏡頭可帶來更廣闊的可視範圍。廣角鏡頭和廣角攝影鏡頭的操作方式相同，可讓影像畫格中容納更多人且不會降低影像品質。
透過 Pixel Plus 2 技術，您的電腦鏡頭可持續以難以置信的細緻畫質為您顯示自然而清晰銳利的影像。這全賴於強勁的 Pixel Plus 2 處理器——應用於電腦影像的創新電視成像技術。它增加了行數和像素，可為您帶來最佳影像質素。
讓您的聲音透過清晰立體音效自然傳達。內置雙向麥克風與 Philips 專利音訊發送技術可為您營造幾乎無雜訊與迴音的空間。系統僅擷取用戶聲音，將其他聲音通通降到最低。
這項非凡的降噪技術可減少外界噪音，不論在寧靜或嘈雜的環境，均可提升語音通話的清晰度。而且，它還可抑制回音，讓對方可更清楚地聽到您的聲音。
盒裝夾適合在筆記簿型電腦和顯示器上使用。
這是首款配備鏡頭保護蓋標準的電腦鏡頭。保護高品質、五行元素玻璃鏡頭在外出旅遊時避免沾染灰塵和刮花。
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