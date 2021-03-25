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    3000 系列 手提式蒸氣掛熨機

    STH3000/26

    小巧可摺疊的解決方案

    手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。

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    此產品已不再銷售。

    3000 系列 手提式蒸氣掛熨機

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    小巧可摺疊的解決方案

    在家和出外旅行都能輕鬆除皺

    • 小巧可摺疊
    • 約 30 秒內即可使用
    • 1000 瓦，高達每分鐘 20 克
    • 無需熨衣板
    小巧摺疊式蒸氣掛熨機，易於使用和收納

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    手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。

    僅需 30 秒即可使用

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    僅需 30 秒即可開始熨燙。指示燈會提示您已經準備可以開始，讓您在短時間內即可完成。無需等候，免卻麻煩。

    1000 瓦提供高達每分鐘 20 克的連續蒸氣量輸出

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    憑籍手提式蒸氣掛熨機的 1000 瓦功率，提供高達每分鐘 20 克的連續蒸氣輸出。帶來方便快捷的熨燙體驗。

    無需熨衣板！省時省力！

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    輕鬆熨燙。匆忙時可節省時間，而且無需使用熨衣板。

    100 毫升可拆式水箱方便裝水

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    手提式蒸氣掛熨機 3000 系列隨附 100 毫升可拆式水箱，在不額外加水的情況下，最多可以熨燙一套服裝。您可輕鬆拆卸蒸氣掛熨機的水箱，在水龍頭下加水。

    蒸氣能殺滅 99.9% 的細菌*

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    過去數月，我們尋求更健康、衛生的解決方案。我們的手提式蒸氣掛熨機能殺滅 99.9% 的細菌*。您還可以蒸熨窗簾或床單。

    衣物清新，去除異味，減少洗衣次數

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    手提式蒸氣掛熨機 3000 系列的熱蒸氣能讓您的精緻衣物瞬間煥然一新，並去除異味。助您減少洗衣次數、熨衣次數，以及節省電力，同時更能延長衣物的使用壽命！

    可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物！

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    此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會熨壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      手提式蒸氣掛熨機
      加熱時間
      30 秒
      蒸氣熨壓板
      塑膠
      多段蒸氣強度
      1 種設定
      垂直蒸氣噴射
      防燙保護
      保證不會出現熨焦

    • 便捷功能

      電線長度
      2 米
      分離式水箱
      可摺疊
      隨時可用
      30 秒
      水箱
      100 毫升
      蒸氣指示燈
      開/關掣

    • 技術規格

      電源
      1000 瓦特
      連續蒸氣速率
      20 克/分鐘
      電壓
      220 V

    • 設計

      顏色
      Reno Blue

    • 成效質素

      蒸氣熨壓板
      塑膠

    • 服務

      兩年保養

    • 快速及強力去縐

      垂直蒸氣噴射

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 持續性

      包裝
      100% 可回收環保紙

    • 重量與尺寸

      產品長度
      20.5 厘米
      產品闊度
      9.5 厘米
      產品高度
      17 厘米
      產品重量
      630 克
      包裝長度
      22 厘米
      包裝闊度
      10 厘米
      包裝高度
      12 厘米
      包裝重量
      761 克

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