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3000 Series

手提式蒸氣掛熨機

STH3020/16
1 獎項
  • 小巧可摺疊的解決方案 小巧可摺疊的解決方案 小巧可摺疊的解決方案
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    3000 Series 手提式蒸氣掛熨機

    STH3020/16
    1 獎項

    小巧可摺疊的解決方案

    手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。 查看各種好處

    建議零售價: HK$478.00

    3000 Series 手提式蒸氣掛熨機

    小巧可摺疊的解決方案

    手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。 查看各種好處

    小巧可摺疊的解決方案

    手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。 查看各種好處

    建議零售價: HK$478.00

    3000 Series 手提式蒸氣掛熨機

    小巧可摺疊的解決方案

    手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。 查看各種好處

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      小巧摺疊式蒸氣掛熨機，易於使用和收納

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      手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。

      僅需 30 秒即可使用

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      僅需 30 秒即可開始熨燙。指示燈會提示您已經準備可以開始，讓您在短時間內即可完成。無需等候，免卻麻煩。

      1000 瓦提供每分鐘高達 20 克的連續蒸氣輸出

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      憑籍手提式蒸氣掛熨機的 1000 瓦功率，提供每分鐘高達 20 克的連續蒸氣輸出。帶來方便快捷的熨燙體驗。

      無需熨衣板！省時省力！

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      120 毫升分離式水箱方便裝水

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      可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物！

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      金屬蒸氣熨壓板能讓您在熨燙時，安全地將蒸氣掛熨機壓在衣物，提供更佳的熨燙效果，同時免除熨壞的風險。就算是最細緻的衣料，也能安全使用。

      內附收藏袋方便收納

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      Philips 手提式蒸氣掛熨機 3000 系列隨附收藏袋，出外旅行時非常方便，在家亦能輕鬆收藏。

      技術規格

      • 服務

        兩年保養
        Yes

      • 配件

        收納袋

      • 成效質素

        蒸氣熨壓板
        導熱金屬熨壓板
        電壓
        220V
        電源
        1000 瓦

      • 便捷功能

        可摺疊
        電線長度
        2M
        蒸氣指示燈
        水箱
        120 毫升
        隨時候命
        30 秒
        可拆式水箱
        開 / 關掣
        Yes

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