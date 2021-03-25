3000系列 手提式蒸氣掛熨機
小巧可摺疊的解決方案
手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。 查看各種好處
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小巧可摺疊的解決方案
在家和出外旅行都能輕鬆除皺
- 小巧可摺疊
- 約 30 秒內即可使用
- 1000 瓦，每分鐘可達 20 克
- 無需熨衣板
小巧摺疊式蒸氣掛熨機，易於使用和收納
手提式蒸氣掛熨機 3000 系列設計小巧可摺疊，方便使用和儲存，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論在家還是出外旅行，這款手提式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。
僅需 30 秒即可使用
僅需 30 秒即可開始熨燙。指示燈會提示您已經準備可以開始，讓您在短時間內即可完成。無需等候，免卻麻煩。
1000 瓦提供每分鐘高達 20 克的連續蒸氣輸出
憑籍手提式蒸氣掛熨機的 1000 瓦功率，提供每分鐘高達 20 克的連續蒸氣輸出。帶來方便快捷的熨燙體驗。
無需熨衣板！省時省力！
輕鬆熨燙。匆忙時可節省時間，而且無需使用熨衣板。
120 毫升分離式水箱方便裝水
Philips 手提式蒸氣掛熨機 3000 系列隨附 120 毫升分離式水箱，在不額外加水的情況下，最多可以熨燙 1 套服裝。您可輕鬆拆卸蒸氣掛熨機的水箱，再放到水槽下裝水。
蒸氣能殺滅 99.9% 的細菌*
過去數月，我們尋求更健康、衛生的解決方案。我們的手提式蒸氣掛熨機能殺滅 99.9% 的細菌*。您還可以蒸熨窗簾或床單。
衣物清新，去除異味，減少洗衣次數
手提式蒸氣掛熨機 3000 系列的熱蒸氣能讓您的精緻衣物瞬間煥然一新，去除異味。能減少洗衣次數、熨衣次數，以及節省電力，同時更能延長衣物的使用壽命！
可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物！
此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會熨壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。
金屬蒸氣熨壓板帶來更佳的熨燙效果
金屬蒸氣熨壓板能讓您在熨燙時，安全地將蒸氣掛熨機壓在衣物，提供更佳的熨燙效果，同時免除熨壞的風險。就算是最細緻的衣料，也能安全使用。
內附收藏袋方便收納
Philips 手提式蒸氣掛熨機 3000 系列隨附收藏袋，出外旅行時非常方便，在家亦能輕鬆收藏。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
-
手提式蒸氣掛熨機
- 加熱時間
-
30 秒
- 蒸氣熨壓板
-
金屬
- 多段蒸氣強度
-
1 種設定
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 防燙保護
-
是
- 保證不會出現熨焦
-
是
-
便捷功能
- 電線長度
-
2 米
- 分離式水箱
-
是
- 可摺疊
-
是
- 隨時可用
-
30 秒
- 水箱
-
120 毫升
- 蒸氣指示燈
-
是
- 開/關掣
-
是
-
技術規格
- 電源
-
1000 瓦特
- 連續蒸氣速率
-
20 克/分鐘
- 電壓
-
220 V
-
設計
- 顏色
-
白色及金屬環
-
配件
- 收納盒
-
是
-
服務
- 兩年保養
-
是
-
原產地
- 製造地：
-
中國
-
持續性
- 包裝
-
100% 可回收環保紙
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
20.5 厘米
- 產品闊度
-
9.5 厘米
- 產品高度
-
17.5 厘米
- 產品重量
-
660 克
- 包裝長度
-
22 厘米
- 包裝闊度
-
10 厘米
- 包裝高度
-
12 厘米
- 包裝重量
-
819 克
- 經 10 秒的靜止測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。
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