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    便攜式 FM/AM 收音機

    TAR1509/00

    經典袖珍設計

    隨身攜帶收音機！這款便攜式 FM/AM 收音機體積小巧，可放入口袋，為您帶來出色的接收效果和清晰明快的聲音。從音樂、體育到新聞，簡單的控制讓您隨時隨地輕鬆找到喜愛的電台。

    查看各種好處

    便攜式 FM/AM 收音機

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    經典袖珍設計

    • FM/AM
    • 類比調諧
    • 使用電池操作
    經典設計，聲音清晰，接收極佳

    經典設計，聲音清晰，接收極佳

    使用這款極致便攜 FM/AM 收音機，您可以清楚收聽所有喜愛的內容。類比調諧讓您輕鬆找到所需的電台，而長伸縮天線可讓您無論身在何處都能獲得最佳的接收效果。

    簡易單手控制

    簡易單手控制

    兩個指輪可讓您調校收音機並控制音量，還設有一個方便的側面開關，用於切換 FM 和 AM 波段。大而清晰的調諧視窗讓您看到所調至的頻率，當訊號強時 LED 指示燈會亮著。

    極致便攜，配有耳機連接埠，帶來私密聆聽體驗

    極致便攜，配有耳機連接埠，帶來私密聆聽體驗

    這款類比收音機非常小巧，可以輕鬆放入口袋，或使用隨附的掛繩以便掛在手腕。使用 2 枚 AAA 電池供電，配備耳機連接埠，帶來私密聆聽體驗：若在外出購物時要收聽最新的體育賽果，這正合您的心意！

    技術規格

    • 聲音

      輸出功率 (RMS)
      100 mW
      音效系統
      單聲道
      音量控制
      旋轉式（類比）

    • 喇叭

      全音域驅動器直徑
      1.5 吋
      全音域驅動器數目
      1

    • 連接

      藍牙
      影音輸出
      耳機（3.5 毫米）
      音訊輸入

    • 選台器/接收/傳送

      調諧器波段
      • FM
      • 上午
      RDS

    • 電源

      電池類型
      AAA 尺寸 (LR3)
      電池電壓
      1.5  伏
      電池數量
      2

    • 包裝尺寸

      高度
      15.8  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      8.8  厘米
      深度
      4  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 14424 8
      總重量
      0.16  kg
      淨重
      0.115  kg
      淨重
      0.045  kg
      UPC
      8 40063 20366 2

    • 產品尺寸

      高度
      11.8  厘米
      寬度
      5.6  厘米
      深度
      2.2  厘米
      重量
      0.096  kg

    • 配件

      附配件
      • 快速入門指南
      • 保用證

    • 提示

      鬧鐘編號
      小睡功能（重複響鬧）

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 快速入門指南
    • 保用證
    Badge-D2C

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