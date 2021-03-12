經典袖珍設計
隨身攜帶收音機！這款便攜式 FM/AM 收音機體積小巧，可放入口袋，為您帶來出色的接收效果和清晰明快的聲音。從音樂、體育到新聞，簡單的控制讓您隨時隨地輕鬆找到喜愛的電台。 查看各種好處
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經典設計，聲音清晰，接收極佳
使用這款極致便攜 FM/AM 收音機，您可以清楚收聽所有喜愛的內容。類比調諧讓您輕鬆找到所需的電台，而長伸縮天線可讓您無論身在何處都能獲得最佳的接收效果。
簡易單手控制
兩個指輪可讓您調校收音機並控制音量，還設有一個方便的側面開關，用於切換 FM 和 AM 波段。大而清晰的調諧視窗讓您看到所調至的頻率，當訊號強時 LED 指示燈會亮著。
極致便攜，配有耳機連接埠，帶來私密聆聽體驗
這款類比收音機非常小巧，可以輕鬆放入口袋，或使用隨附的掛繩以便掛在手腕。使用 2 枚 AAA 電池供電，配備耳機連接埠，帶來私密聆聽體驗：若在外出購物時要收聽最新的體育賽果，這正合您的心意！
技術規格
-
聲音
- 輸出功率 (RMS)
-
100 mW
- 音效系統
-
單聲道
- 音量控制
-
旋轉式（類比）
-
喇叭
- 全音域驅動器直徑
-
1.5 吋
- 全音域驅動器數目
-
1
-
連接
- 藍牙
-
無
- 影音輸出
-
耳機（3.5 毫米）
- 音訊輸入
-
無
-
選台器/接收/傳送
- 調諧器波段
-
- RDS
-
否
-
電源
- 電池類型
-
AAA 尺寸 (LR3)
- 電池電壓
-
1.5
伏
- 電池數量
-
2
-
包裝尺寸
- 高度
-
15.8
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
8.8
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 14424 8
- 總重量
-
0.16
kg
- 淨重
-
0.115
kg
- 淨重
-
0.045
kg
- UPC
-
8 40063 20366 2
-
產品尺寸
- 高度
-
11.8
厘米
- 寬度
-
5.6
厘米
- 深度
-
2.2
厘米
- 重量
-
0.096
kg
-
配件
- 附配件
-
-
提示
- 鬧鐘編號
-
否
- 小睡功能（重複響鬧）
-
否
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