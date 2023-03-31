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貼服剃鬚，額外保護肌膚*
將肌膚刺激降到最低，讓您每天都能打造完美外表並擁有自信感受。Philips 5000X 系列採用 Skin Protect 技術，為肌膚提供額外的保護。查看各種好處
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享受更舒適的剃鬚體驗。SkinGlide 防護塗層每平方厘米含有 100,000 顆微珠，可增加 20% 順滑度**，有效減少摩擦，避免皮膚受刺激。
完全靈活的剃鬚刀頭可 360 度旋轉，即使在難以觸及的位置亦能緊貼皮膚。此設計有助捕捉鬚根，同時減少對皮膚造成過大壓力，創造貼面舒適的剃鬚體驗。
刀片採用歐洲醫用級鋼材製造，能有效防止腐蝕，並有助避免刀片性能受雜質影響。低致敏鋼材溫和親膚，是每日享受舒適剃鬚體驗的一大關鍵。
享受 27 片不銹鋼自動磨利 PowerCut 刀片帶來的可靠剃鬚表現。每分鐘 56,000 次修剪動作，有效剃除鬍鬚，帶來潔淨、順滑而平整的剃鬚效果。
符合人體工學設計的手柄讓您輕鬆掌控剃鬚過程，達至舒適滿意的剃鬚效果。圓潤的防滑手柄即使在淋浴時亦能穩固握持電鬚刨，確保使用安全。
自由選擇最適合您的方式剃鬚。您可以選擇舒適的乾剃，或在淋浴時配合剃鬚啫喱或泡沫進行清爽的濕剃。
清潔快捷簡單。只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗，為下一次剃鬚作好準備。
安心出行。長按開關按鈕 3 秒即可鎖定電鬚刨，防止在旅途中因意外開啟而耗盡電量。
充電 1 小時即可剃鬚長達 50 分鐘，或插入電源以即時供電。如需急用，只需快速充電 5 分鐘即可提供一次完整剃鬚所需的電量。
USB-A 充電為電鬚刨提供實用的供電方式，同時有助減少浪費不必要的變壓器。可回收包裝不含塑膠，為您提供更具可持續性的選擇。如需變壓器，請透過 philips.com/support 聯絡 Philips 客戶服務中心。
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