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    Shaver 5000X series 乾濕兩用電鬚刨

    X5012/05

    貼服剃鬚，額外保護肌膚*

    將肌膚刺激降到最低，讓您每天都能打造完美外表並擁有自信感受。Philips 5000X 系列採用 Skin Protect 技術，為肌膚提供額外的保護。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$698.00

    Shaver 5000X series 乾濕兩用電鬚刨

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    貼服剃鬚，額外保護肌膚*

    採用Skin Protect技術

    • 防敏微珠塗層
    • 360°全向浮動刀頭
    • 耐腐蝕剃鬚系統
    • PowerCut 刀片
    順暢滑動，減少刺激

    順暢滑動，減少刺激

    享受更舒適的剃鬚體驗。SkinGlide 防護塗層每平方厘米含有 100,000 顆微珠，可增加 20% 順滑度**，有效減少摩擦，避免皮膚受刺激。

    即使在難以觸及的部位也能達致最佳的皮膚接觸效果

    即使在難以觸及的部位也能達致最佳的皮膚接觸效果

    完全靈活的剃鬚刀頭可 360 度旋轉，即使在難以觸及的位置亦能緊貼皮膚。此設計有助捕捉鬚根，同時減少對皮膚造成過大壓力，創造貼面舒適的剃鬚體驗。

    防腐蝕親膚刀片，帶來持久舒適感

    防腐蝕親膚刀片，帶來持久舒適感

    刀片採用歐洲醫用級鋼材製造，能有效防止腐蝕，並有助避免刀片性能受雜質影響。低致敏鋼材溫和親膚，是每日享受舒適剃鬚體驗的一大關鍵。

    貼面、順滑而平整的剃鬚效果

    貼面、順滑而平整的剃鬚效果

    享受 27 片不銹鋼自動磨利 PowerCut 刀片帶來的可靠剃鬚表現。每分鐘 56,000 次修剪動作，有效剃除鬍鬚，帶來潔淨、順滑而平整的剃鬚效果。

    濕水時亦能輕鬆安全操作

    濕水時亦能輕鬆安全操作

    符合人體工學設計的手柄讓您輕鬆掌控剃鬚過程，達至舒適滿意的剃鬚效果。圓潤的防滑手柄即使在淋浴時亦能穩固握持電鬚刨，確保使用安全。

    選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

    選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

    自由選擇最適合您的方式剃鬚。您可以選擇舒適的乾剃，或在淋浴時配合剃鬚啫喱或泡沫進行清爽的濕剃。

    容易打開，方便快速清潔

    容易打開，方便快速清潔

    清潔快捷簡單。只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗，為下一次剃鬚作好準備。

    防止在旅途中意外開啟

    防止在旅途中意外開啟

    安心出行。長按開關按鈕 3 秒即可鎖定電鬚刨，防止在旅途中因意外開啟而耗盡電量。

    1 小時充電可剃鬚 50 分鐘，5 分鐘快速充電

    1 小時充電可剃鬚 50 分鐘，5 分鐘快速充電

    充電 1 小時即可剃鬚長達 50 分鐘，或插入電源以即時供電。如需急用，只需快速充電 5 分鐘即可提供一次完整剃鬚所需的電量。

    更方便充電，減少包裝浪費

    更方便充電，減少包裝浪費

    USB-A 充電為電鬚刨提供實用的供電方式，同時有助減少浪費不必要的變壓器。可回收包裝不含塑膠，為您提供更具可持續性的選擇。如需變壓器，請透過 philips.com/support 聯絡 Philips 客戶服務中心。

    技術規格

    • 配件

      保養
      Protective cap
      精確面部修毛器
      Yes

    • 電源

      電池類型
      Li-ion
      充電
      • 1 hour full charge
      • 5 min quick charge
      操作時間
      50 minutes
      輸入電壓
      5 V
      最大功率
      4.5  瓦

    • 設計

      手柄
      Ergonomic standing grip
      顏色
      海藍鉻色/暖橙色
      剃鬚刀頭
      Rounded

    • 服務

      替換刀頭
      Replace every 2 yrs with SH30
      兩年保養
      Yes

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      • PowerCut blade system
      • 27 blades, 56.000 cuts/minute

    • 方便易用

      充電
      USB-A Charging (5V⎓ / ≥1A)
      乾濕兩用
      • Waterproof IPX7
      • Showerproof
      顯示
      • Battery level indicator
      • Travel lock
      清潔
      • One-touch open
      • 可水洗機身

    • 肌膚保護技術

      保護肌膚
      • SkinGlide Protective Coating
      • Anti-corrosion Shaving System
      浮動修剪
      360° Flexing head

    Badge-D2C

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