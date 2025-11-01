格內其他項目
- 精確修髮器
- Quick Clean Pod（連清潔濾盒）
格內其他項目
- i9000 Prestige Ultra 電鬚刨
- 鼻毛修剪器
- 充電支架
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全日貼臉剃鬚，皮膚極致舒適
Philips i9000 Prestige Ultra 電鬚刨具有創新性，配備三重 Lift & Cut 旋提科技系統，趨近 -0.08mm 貼膚剃須，即使是難剃部位也表現如一，持久淨剃。SkinIQ Pro 肌感調控科技可感知並適應您的肌膚，帶來至臻舒適的剃須體驗。查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
我們專利的三重 Lift & Cut 旋提科技系統，可從根部輕柔微微提起毛髮，然後精準貼根淨剃鬍鬚短至 -0.08 毫米，不會割傷皮膚。達至極致貼臉的效果，全日保持臉部乾爽潔淨。
靈活纖巧的新一代刀頭採用可拉伸皮膚的紋理設計，可動態貼合臉部曲線。精準度提升 20%**，確保持續貼合肌膚，輕鬆捕捉頸部和鼻子對下部位難以剃除的毛髮。精準無比，無所不及。
360° 旋轉納米科技雙重精鋼切剃刀片可捕獲所有不同方向生長的鬍鬚，每一下可以剃除多 25% 的鬍鬚*。每分鐘輸出 800 萬次修剪動作，能精準高效地剃淨 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚。
由 AI 科技驅動的雙重肌感壓力感應科技會亮起指示燈，實時感應及分析剃鬚壓力，確保剃鬚過程過度用力剃鬚為肌膚帶來紅腫或刺激，達至理想程度。為肌膚帶來更舒適的使用感受，同時發揮高效的剃鬚表現。
糅合我們最先進的肌膚保護技術，配備親水性塗層，每平方厘米含有多達 50 萬顆微珠，帶來 50% 更順滑的滑動體驗***。減少摩擦，帶來極致舒適感。
電鬚刨提供 5 種智能剃鬚模式，可因應功率和壓力進行調整，帶來個人化剃鬚體驗：一般模式適合日常使用；親膚模式適合敏感肌膚人士使用；強化模式適合濃密鬍鬚；泡沫模式適合濕剃；而個人定制模式可根據個人剃鬚需要自行定制。
這款電鬚刨的智能感應器每秒可讀取 500 次鬍鬚密度，智能感應以致實時調節修剪效能，即使是濃密的鬍鬚也能應付自如，輕鬆地剃淨。
將您的電鬚刨與我們專用的應用程式配對，養成良好的剃鬚習慣和技巧。體驗即時指導、個人化護膚習慣及皮膚分析，助您每天保持最佳狀態。
我們的電鬚刨以呵護肌膚和持久耐用為設計考量。自動研磨刀片採用太空級不銹鋼製成，每次替換均可提供長達 2 年的使用壽命。電池和摩打的壽命長達 7 年。
全球首款 UV 電源充電器。只需 10 分鐘即可完成電鬚刨消毒，可殺滅 99.9% 細菌*****。憑藉內置鋰離子電池，充電器可為您的電鬚刨充電，提供長達 6 星期的剃鬚電力。採用 USB 線充電。
與只使用清水清潔相比，我們的清洗座可以讓電鬚刨乾淨 10 倍****，只需一分鐘即可徹底清潔並潤滑您的電鬚刨，保持機身潔淨如新。清洗座機身纖巧，採用無線設計，方便隨處使用及收納。
隨轉換即用修髮器親膚且容易使用，有助加強鬍鬚和鬢角的造型。
我們的隨轉換即用鼻毛修剪器採用 ProtecTrim 技術並經過精準的角度設計，能有效剃除多餘的鼻毛和耳毛。
使用我們精密設計的充電座，1 小時即可為您的電鬚刨完全充電，期間時尚的燈環更會持續顯示充電狀態。時間不夠？只需為電鬚刨充電 5 分鐘，即可獲得一次完整剃鬚所需的電量。
選擇切合所需的剃鬚體驗。我們的電鬚刨可 100% 防水，讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，甚至適合在淋浴時使用。
清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support
所有 i9000 電鬚刨均採用優質耐用的部件和可回收包裝，刀片則由 100% 使用再生能源的工廠生產。
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