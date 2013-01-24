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飛利浦健康氣炸鍋的食物不酥脆或或不如預期

如果您發現飛利浦健康氣炸鍋所料理的食物或點心不夠香脆，請依照下列步驟，瞭解如何輕鬆地自行解決問題。

同時製作太多點心或材料

避免一次烹煮大量點心或太多食物。較少份量可以氣炸的比較均勻。

要確保得到這樣的效果，有個好方法是只在飛利浦健康氣炸鍋的炸籃底部鋪蓋一層點心。

新鮮自製薯條的料理方式不正確

如果您要準備用健康氣炸鍋烹調自製薯條，請依照下列步驟操作：

1.將馬鈴薯去皮切成條狀。

2.將馬鈴薯條浸泡於盛水的碗裡至少 30 分鐘，然後取出並以廚房紙巾拍乾。

3.在碗中倒入二分之一大匙的橄欖油，接著將薯條放入碗內，充分攪拌，讓薯條均勻裹上油分。

4.用手指或廚房器具取出碗裡的薯條，讓餘油留在碗裡。把薯條放入網籃裡。

5.用 180°C (350°F) 的溫度來炸薯條，並在熱氣炸的過程中搖晃網籃。在氣炸過程中搖晃 2-3 次，可達到更均勻的效果。

使用非烤箱專用的食物、點心或薯條

為達到飛利浦健康氣炸鍋的最佳效果，您應該使用烤箱專用產品。用健康氣炸鍋料理時，烤箱專用點心會呈現金黃香脆的成品。

溫度設定不正確

請選擇正確的溫度：除了糕餅點心外，大部分的點心都需要以 200˚C (400ºF) 的溫度料理。糕餅點心應以 180˚C (350ºF) 的溫度來氣炸。

選擇的料理時間不正確

大部分的點心需要烤箱所指示的料理時間才能完全熟透。油炸鍋的料理時間較短，會無法達到均勻熟透的效果。大部分的點心需要 6 到 10 分鐘的烹調時間。如果食物脆度不夠，可再加幾分鐘 (但請小心不要燒焦)。

如果食材互相沾黏，請在料理過程途中，搖晃飛利浦健康氣炸鍋的網籃。
如果您料理的食物量較多，請搖晃網籃 2-3 次，以獲得更均勻的成品。

未使用正確的油或脂肪量

製作自製麵包點心時，別忘了將油拌入麵包粉。
另外，盡量使用低脂的點心種類。如果點心的油脂含量較高，就很難達到酥脆的效果。

如需瞭解如何在健康氣炸鍋中正確使用油分，請依照下列秘訣操作：

  • 在您加入油之前，請先將食物表面完全擦乾
  • 請勿使用過量的油，因為這樣會讓食物變得較不酥脆，且容易增胖
  • 肉類或家禽肉類可以稍微刷油，或是醃製以獲得最酥脆的效果

其他問題

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