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我的飛利浦義式咖啡機沖煮裝置下方有咖啡粉

更新於 2023 年 4 月 26 日

如果您在飛利浦義式咖啡機沖煮裝置的下方或內部發現咖啡粉，請參閱以下解決方案與說明影片。 

潤滑沖煮裝置

如果沖煮裝置及其零件未充分潤滑，咖啡粉可能會出現在沖煮裝置周圍。在此情況下，請依照下列步驟潤滑零件： 

  1. 關閉義式咖啡機的電源，耐心等待直到機器不再發出任何聲響 (約 15-20 秒)。 
  2. 解鎖沖煮裝置並將其從機器中拉出。以乾淨的溫水沖洗，並靜置一段時間風乾。  
  3. 在沖煮裝置的活塞上塗抹一層薄薄的潤滑油。 
  4. 在沖煮裝置底部的軸周圍塗抹一層薄薄的潤滑油。 
  5. 在導軌兩側塗抹一層薄薄的潤滑油。 

 

備註：您可以在我們的線上商店或透過零售商，找到飛利浦沖煮裝置潤滑油 HD5061。 

潤滑飛利浦義式咖啡機的沖煮裝置
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清潔沖煮裝置

由於咖啡粉細緻度不同，有些咖啡粉落在沖煮裝置內部或下方是正常現象。請每週沖洗飛利浦義式咖啡機的沖煮裝置，並清潔內部。

 

您可以在下方找到清潔方法的步驟，以及影片教學：

  1. 關閉機器電源，靜候機器完全停止，直到不再發出任何聲響 (可能需要 15-20 秒)。 
  2. 打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置。 
  3. 以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其完全風乾後再放回。 

 

這些步驟是否無法解決問題？請與我們聯絡，取得進一步的協助。

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