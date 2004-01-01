如果沖煮裝置及其零件未充分潤滑，咖啡粉可能會出現在沖煮裝置周圍。在此情況下，請依照下列步驟潤滑零件：
- 關閉義式咖啡機的電源，耐心等待直到機器不再發出任何聲響 (約 15-20 秒)。
- 解鎖沖煮裝置並將其從機器中拉出。以乾淨的溫水沖洗，並靜置一段時間風乾。
- 在沖煮裝置的活塞上塗抹一層薄薄的潤滑油。
- 在沖煮裝置底部的軸周圍塗抹一層薄薄的潤滑油。
- 在導軌兩側塗抹一層薄薄的潤滑油。
備註：您可以在我們的線上商店或透過零售商，找到飛利浦沖煮裝置潤滑油 HD5061。
如果您在飛利浦義式咖啡機沖煮裝置的下方或內部發現咖啡粉，請參閱以下解決方案與說明影片。
如果沖煮裝置及其零件未充分潤滑，咖啡粉可能會出現在沖煮裝置周圍。在此情況下，請依照下列步驟潤滑零件：
備註：您可以在我們的線上商店或透過零售商，找到飛利浦沖煮裝置潤滑油 HD5061。
由於咖啡粉細緻度不同，有些咖啡粉落在沖煮裝置內部或下方是正常現象。請每週沖洗飛利浦義式咖啡機的沖煮裝置，並清潔內部。
您可以在下方找到清潔方法的步驟，以及影片教學：
這些步驟是否無法解決問題？請與我們聯絡，取得進一步的協助。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。