我的飛利浦電鬍刀無法正常運作

更新於 2025 年 8 月 11 日

如果您的飛利浦電鬍刀無法運作、無法充電或是無法啟動，請依照下列疑難排解步驟操作。

請依照提供的順序執行步驟。雖然某些步驟看似理所當然，但此程序能排除許多常見問題並幫助縮小根本原因的範圍。

若您未定期清潔飛利浦電鬍刀，毛髮和碎屑可能會堆積在刀頭周圍。堆積物會使效能降低，並可能阻礙電鬍刀頭旋轉。

請參考下方的影片，觀看如何清潔電鬍刀的概要說明 (雖然電鬍刀型號各有不同，但所有的飛利浦電鬍刀適用相同的原則。如需更多詳細資訊，請參閱使用手冊。如果您已不再擁有書面版本的使用手冊，可以在線上找到)。

提示：點選/按一下開始播放影片後，點選/按一下影片底部的齒輪圖示，即可啟用您語言的字幕 (如有需要)。

飛利浦電鬍刀刀頭正在清潔中

如果您的電鬍刀按下電源按鈕後無反應，請將其接上電源並充電至少 2 小時。

充電提示

  • 如果您的電鬍刀隨附 USB 充電纜線，請確保您使用的是合適的變壓器或其他電源 (詳細資訊請參閱使用手冊。如果您不再擁有紙本版本的使用手冊，可以在線上找到電子版)。
  • 請僅使用產品隨附的充電器或飛利浦原廠替換零件。
  • 請嘗試將其他產品插入電源插座，確保插座運作正常。
  • 檢查充電纜線和變壓器是否有任何損壞跡象。如有需要，您可以在此處購買替換充電器。
  • 請務必將充電插頭完全插入電鬍刀中。

備註：由於許多飛利浦電鬍刀可用於濕刮，因此內建安全機制，當連接到電源插座時會無法開機。請先充電並拔掉插頭，再開啟電鬍刀。

如果您最近曾拆卸電鬍刀進行清潔或更換刀頭，請再次確認已正確重新組裝。若電鬍刀在電鬍刀組 (即固定刮鬍刀頭的部分) 打開或拆卸時可開啟，表示刀頭組裝不正確，導致電鬍刀無法正常開啟。

請參閱使用手冊，瞭解如何正確安裝刀頭。如果您不再擁有紙本版本的使用手冊，可以在線上找到電子版。

許多飛利浦電鬍刀內建旅行鎖，可防止在袋子或手提箱內意外啟動。

如果您的電鬍刀機身上出現一個小型鎖頭符號，表示旅行鎖已啟動。長按電源鍵 3 秒，即可關閉旅行鎖 (請注意：若為具備數位顯示器的型號，請透過機身上的內建顯示器停用旅行鎖)。

飛利浦電鬍刀旅行鎖符號

若您已依照上述步驟操作，但您的飛利浦電鬍刀仍無法運作，請聯絡我們以取得額外的支援。

