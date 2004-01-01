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我的飛利浦 Sonicare 牙刷會發出大聲噪音

如果您的牙刷發出巨大噪音，下列疑難排解秘訣可協助您找到解決方案。



我們建議您按照下列順序執行步驟。在每個步驟之間，請先檢查問題是否已解決，再繼續下一個步驟。或者，您可以觀看下方影片以解決問題。