EasyStart 在頭 14 次的刷牙過程中會緩慢增加刷牙的力道，協助您適應以電動牙刷刷牙。在牙刷上使用 Easystart，即可獲得較弱的震動效果。

啟用 ProtectiveClean 牙刷的 Easystart 功能

將 ProtectiveClean 牙刷放在充電器上

牙刷放在充電器上 按住電源按鈕，直到您聽見兩聲嗶聲

兩聲嗶聲後立即放開電源按鈕。

您聽到從低音至高音的三聲嗶聲時，代表 Easystart 已啟動，且燈光將閃爍綠色

您聽到從高音至低音的三聲嗶聲時，代表 Easystart 已停用，且燈光將閃爍橘色

啟用 DiamondClean (Smart) 牙刷的 Easystart 功能

將 DiamondClean (Smart) 放在充電器上。