電動牙刷的運作不同於一般牙刷。如果您是首次使用，需要一些時間才能適應您的電動牙刷。如果您的牙齦敏感，可能需要長達 3 週的時間才能適應電動牙刷。
請開啟 EasyStart 以適應飛利浦 Sonicare 牙刷。
如果您的飛利浦 Sonicare 牙刷震動太強，此問題通常可自行解決。請依照下列幾個簡單步驟進行。
電動牙刷的運作不同於一般牙刷。如果您是首次使用，需要一些時間才能適應您的電動牙刷。如果您的牙齦敏感，可能需要長達 3 週的時間才能適應電動牙刷。
請開啟 EasyStart 以適應飛利浦 Sonicare 牙刷。
EasyStart 在頭 14 次的刷牙過程中會緩慢增加刷牙的力道，協助您適應以電動牙刷刷牙。在牙刷上使用 Easystart，即可獲得較弱的震動效果。
啟用 ProtectiveClean 牙刷的 Easystart 功能
啟用 DiamondClean (Smart) 牙刷的 Easystart 功能
將 DiamondClean (Smart) 放在充電器上。
嘗試使用不同的刷牙模式或強度設定，找出最適合您的刷牙體驗。您 Sonicare 牙刷的震動太強嗎? 選擇較低的強度等級以適應 Sonicare 牙刷。
如果此舉無法解決問題，請與我們聯絡。