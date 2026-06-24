當飛利浦吸塵器的集塵袋或集塵盒已滿，吸力會比平常低。

在此情況下，請檢查集塵袋/集塵盒是否已滿，若已滿請予以更換 (或是依照特定吸塵器型號的指示說明予以清空)。

注意：

若您的特定吸塵器型號配備可重複使用的集塵袋，則應更換磨損的袋件，因為這也可能導致吸力偏低。