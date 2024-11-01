Wi-Fi 指示燈熄滅

- 咖啡機未連線至家用 Wi-Fi (目前尚未完成初次 Wi-Fi 設定)。

- 機器的 Wi-Fi 連線已關閉。

- 家用 Wi-Fi 連線未正常運作。

- 與家用 Wi-Fi 的連線中斷，例如因為家用路由器已變更，或網路名稱或密碼已變更。

- 咖啡機與路由器之間的距離太遠。



Wi-Fi 指示燈亮起

- Wi-Fi 設定已成功完成，且咖啡機已連線至家用 Wi-Fi。



我關閉機器電源後，Wi-Fi 指示燈持續亮起

- 若要啟用接收更新，Wi-Fi 模組必須可供使用，因此 Wi-Fi 指示燈會保持亮起。



Wi-Fi 指示燈閃爍

- 在 Wi-Fi 設定程序期間，咖啡機處於設定模式。咖啡機上的按鈕沒有作用。

- 如果咖啡機已連線，閃爍的指示燈表示咖啡機正在重新連線至家用 Wi-Fi。

- 如果咖啡機連線至 Wi-Fi 網路，緩慢閃爍的指示燈表示咖啡機正在更新韌體。此更新可能需要幾分鐘的時間，在此期間無法使用咖啡機。