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飛利浦無線吸塵器 PowerPro Duo 的吸力偏低
更新於 24 June 2026
如果您的飛利浦無線吸塵器 PowerPro Duo 或 PowerPro Aqua 的吸力偏低，請查看以下疑難排解建議，自行解決問題。
- 塵土或毛髮可能會卡在飛利浦無線吸塵器 PowerPro Duo 與 PowerPro Aqua 的刷毛下。這可能會造成動力刷毛卡住。
若要解決此問題，請依照以下步驟清潔無線吸塵器的刷毛：
1.關閉產品電源，並按一下濾網按鈕以取出濾網
2.取出泡棉濾網
3.在水龍頭下清潔泡棉濾網
4.讓濾網風乾 24 小時後再裝回產品內
- 如果無線吸塵器的動力刷毛卡住，請依照以下逐步指示解決此問題：
1.關閉產品電源
2.打開吸頭護蓋並取下刷毛
3.用剪刀剪下動力刷毛處堆積的頭髮、絲線和其他灰塵
4.將動力刷毛裝回吸頭內，然後關上護蓋
這些解決方案無法解決問題嗎？請與我們聯絡，取得進一步的協助。
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