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我無法在使用智慧主廚程式烹調時，暫停飛利浦健康氣炸鍋 XXL Premium

無法暫停飛利浦健康氣炸鍋 XXL Premium 的智慧主廚程式，否則烹調溫度和時間計算會無法正常運作。

如果您在烹煮期間需要打開產品，以查看食物狀態，或需要搖晃或轉動，則烹調時間將會隨之調整。

其他問題

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